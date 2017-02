Chubascos que podrán ser fuertes y posibles tormentas para este sábado

Los cielos estarán mañana nubosos en el archipiélago, donde se esperan chubascos con posibles tormentas y fuertes en las islas más montañosas, las temperaturas no experimentarán cambios y los vientos serán del oeste y variables con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.



Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas en las dos capitales canarias serán de 16 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 21 en Las Palmas de Gran Canaria y los 22 en Santa Cruz de Tenerife.



En cuanto al estado de la mar, anuncia vientos del norte de fuerza 4 o 5 y ocasionalmente 6, si bien en Lanzarote y Fuerteventura cambiarán a noroeste, marejada y fuerte marejada, así como mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros que podrán llegar a 4 y lluvias o aguaceros ocasionales.



La previsión meteorológica para mañana, por islas, es la siguiente:







LANZAROTE



Nuboso a cubierto. Chubascos en general flojos, durante la primera mitad del día y últimas horas. No se descartan tormentas ocasionales durante la primera mitad del día, sobre todo al norte de Lanzarote. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste a suroeste, entre 35 y 45 km/h, más intenso en las primeras horas de la mañana y disminuyendo al final. Las rachas podrán alcanzar los 70 km/h e incluso superarlos en las primeras horas del día, disminuyendo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 21







FUERTEVENTURA



Nuboso a cubierto. Chubascos en general flojos, principalmente durante la mañana y últimas horas. No se descartan tormentas ocasionales durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento del oeste a suroeste, entre 30 y 40 km/h, más intenso en las primeras horas de la mañana y de la tarde y disminuyendo al final. Las rachas podrán alcanzar los 70 km/h en las primeras horas del día y medio día, disminuyendo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 15 21







GRAN CANARIA



Poco nuboso aumentando pronto a nuboso o cubierto desde primeras horas de la mañana. Chubascos, con probabilidad de ocasionalmente fuertes, afectando durante la madrugada y primeras horas a la fachada suroeste y cumbres. Por la tarde se espera que se extienda al norte y este. No se descarta alguna tormenta ocasional al norte de la isla. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento del oeste-suroeste durante la madrugada y primeras horas, aumentando gradualmente hasta unos 25 a 35 km/h, más intenso en puntas noroeste y sobre todo en punta sur y cumbres, en donde las rachas pueden alcanzar los 70 km/h en las primeras horas; en el nordeste, viento variable flojo. Por la Tarde, el viento girará a oeste-noroeste y se mantendrá intenso en la punta sur se intensificará en el nordeste, incluida la capital, aunque disminuyendo en intensidad; las rachas pueden alcanzar los 50 km/h, y el sureste tendrá vientos variables flojos.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 21







TENERIFE



Nuboso a cubierto. Chubascos que serán ocasionalmente fuertes en el norte y probabilidad de localmente persistentes. Por la tarde se extiende al sureste de la isla. No se descarta alguna tormenta ocasional en el norte. En forma de nieve por encima de los 2400 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas. Viento de componente oeste entre 25 a 35 km/h durante la madrugada, afectando principalmente al norte y punta sur, mientras el este se mantendrá con viento variable en general flojo. A últimas horas de la madrugada y primeras horas del día se intensificará y girará a noroeste, cuando las rachas pueden superar los 70 km/h en el área metropolitana y punta sur, tendiendo posteriormente a disminuir en intensidad. En cumbres centrales, las rachas podrán superar los 80 km/h, principalmente durante las últimas horas de la madrugada y primeras horas del día, el resto del período pueden alcanzar los 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 22







LA GOMERA



Nuboso o cubierto en general, tendiendo a intervalos nubosos al final. Chubascos, remitiendo al final de la tarde. No se descarta alguna tormenta aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste entre 30 a 45 km/h, más intenso en puntas sur, norte y cumbres. Durante la madrugada y primeras horas, las rachas podrían alcanzar y superar los 70 km/h en cumbres y puntas sur, tendiendo a disminuir por la tarde. En la costa este, el viento será menos intenso, aunque ocasionalmente racheado durante la madrugada y primeras horas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 22







LA PALMA



Nuboso o cubierto en general. Chubascos, que serán ocasionalmente fuertes en el noroeste durante la madrugada y extendiéndose al resto de la isla. No se descarta alguna tormenta ocasional al norte de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Durante la madrugada, viento del noroeste entre 35 a 50 km/h, más intenso en puntas norte y sur y cumbres, tendiendo a disminuir por la tarde y a girar a oeste; las rachas pueden superar los 70 km/h en puntas norte y sur e incluso los 80 km/h en cumbres, tendiendo a disminuir por la tarde. En el sureste, el viento será variable flojo en general, con brisas y ocasionalmente racheado durante la madrugada.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 16 22







EL HIERRO



Nuboso o cubierto en general, tendiendo a intervalos nubosos al final. Chubascos, remitiendo al final de la tarde. No se descarta alguna tormenta aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste, entre 35 y 45 km/h, más intenso en extremos nordeste y oeste y cumbres, donde las rachas podrían alcanzar los 70 km/h, durante la madrugada y primeras horas; teniendo a disminuir por la tarde y girar a oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 13 17