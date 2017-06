Cielos poco nubosos o despejados salvo en el norte de las islas

Los cielos estarán este martes poco nubosos o despejados salvo en el norte de las islas más montañosas donde habrá nubosidad que aumentará por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia temperaturas con pocos cambios o en descenso y vientos del nordeste.



En las dos capitales canarias se esperan temperaturas mínimas de 22 grados mientras que las máximas alcanzarán los 24 en Las Palmas de Gran Canaria y los 26 en Santa Cruz de Tenerife.



En cuanto al estado de la mar, anuncia vientos del nordeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 metro de altura.



La previsión meteorológica para este martes 27 de junio, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 22 27



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado. Predominio de brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 23 28



GRAN CANARIA



En el litoral norte por debajo de unos 500-600 metros de altitud, algunos intervalos de nubes bajas con tendencia a aumentar a cielo nuboso al final de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas noroeste y sudeste. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 24



TENERIFE



En el litoral norte y nordeste por debajo de unos 500-600 metros de altitud, algunos intervalos de nubes bajas con tendencia a aumentar a cielo nuboso al final de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas noroeste y sudeste. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 26



LA GOMERA



En el litoral norte y nordeste por debajo de unos 500-600 metros de altitud, algunos intervalos de nubes bajas con tendencia a aumentar a cielo nuboso al final de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas noroeste y este. Predominio de brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 21 26



LA PALMA



En el litoral norte y nordeste por debajo de unos 500-600 metros de altitud, algunos intervalos de nubes bajas con tendencia a aumentar a cielo nuboso al final de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas noroeste y sudeste. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 22 27



EL HIERRO



En el litoral norte y nordeste por debajo de unos 500-600 metros de altitud, algunos intervalos de nubes bajas con tendencia a aumentar a cielo nuboso al final de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas de los extremos noroeste y sudeste. Predominio de brisas en costas suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 21 26