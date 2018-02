Intervalos nubosos con lluvias al este y nordeste de las Islas con más relieve

Los intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales de madrugada predominarán mañana en el nordeste y este de las islas de mayor relieve, extendiéndose a la primera mitad del día en el norte de la Palma y sin descartar alguna lluvia débil por la tarde en dicha isla.



En el resto de zonas, intervalos nubosos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este, siendo flojo en la segunda mitad del día.



En el mar habrá componente noroeste o este fuerza 4 o 5. Marejada o fuerte marejada. En costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla. Mar de fondo del norte de 2 metros.



Previsión para este martes por Islas:



LANZAROTE



Intervalos nubosos con algunas nubes medias y altas por la tarde en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 13 22



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos con nubes medias y altas por la tarde afectando principalmente al sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 15 21



GRAN CANARIA



En el interior, norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales de madrugada; en el resto de zonas, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día. En cumbres de componente sur. En costas suroeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 21



TENERIFE



En el interior, norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales de madrugada; en el resto de zonas, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día. En cumbres centrales variable flojo. En costas suroeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 22



LA GOMERA



En el interior, norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales de madrugada; en el resto de zonas, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día. En costa suroeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 22



LA PALMA



En el interior, norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales de madrugada; en el resto de zonas, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este flojo en la segunda mitad del día. En costas suroeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 15 19



EL HIERRO



En el interior, norte y nordeste de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles y ocasionales de madrugada; en el resto de zonas, intervalos nubosos con nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste que girará a componente este siendo flojo en la segunda mitad del día. En costas suroeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 14