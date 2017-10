Intervalos nubosos con posibilidad de lluvia dispersa y débil

Canarias tendrá este domingo sus cielos con intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso o despejado a partir del mediodía en Lanzarote y Fuerteventura, y a nuboso o cubierto en el resto de islas.



La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también contempla la probabilidad de lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.



Asimismo, las temperaturas registrarán en la jornada dominical pocos cambios, mientras que el viento soplará de componente norte flojo.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del norte de fuerza 2 a 4 -escala Beaufort-, tendiendo a rolar a noroeste. Rizada o marejadilla, localmente marejada en el extremo sur y mar de fondo del noroeste con olas entre 1 y 2 metros.



El Hierro tendrá componente norte de fuerza 2 a 4, rizada o marejadilla, ocasionalmente marejada en los extremos norte y suroeste y mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.



En Tenerife y La Gomera habrá norte o noroeste de fuerza 2 a 4 o variable, rizada o marejadilla, ocasionalmente marejada en el canal entre ambas islas, y mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente norte o variable fuerza 2 o 3, localmente 3 o 4 en extremos oeste y sureste, rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas en torno al metro en el norte.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán variable, con predominio de oeste y noroeste al oeste de las islas y de norte o nordeste al este, fuerza 1 a 3. Rizada o marejadilla y mar de fondo del noroeste con olas en torno al metro, salvo en el este.



La previsión de la Aemet para este domingo por islas es la siguiente:



LANZAROTE



Predominio de poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales del día en el interior. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 17 29



FUERTEVENTURA



Predominio de poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna durante las horas centrales del día en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 19 25



GRAN CANARIA



Poco nuboso excepto intervalos nubosos de madrugada en el norte, aumentando a nubosidad de evolución diurna en el interior durante las horas centrales del día. Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo, con brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 27



TENERIFE



Predominio de poco nuboso de madrugada con nubosidad de evolución durante el día, principalmente en zonas del interior. Probabilidad de lluvias débiles en el interior, y baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el resto. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso de las mínimas en el interior. Viento flojo variable con predominio del noroeste y con brisas en costas. En cumbres centrales, viento del oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 21 26



LA GOMERA



Intervalos nubosos, con predominio de nuboso en el interior durante las horas centrales, y también en el norte durante las horas nocturnas. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo en general. Variable flojo con brisas en costas sudeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 21 27



LA PALMA



Intervalos nubosos en general, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo en general. Variable flojo con brisas en costas sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 20 27



EL HIERRO



Intervalos nubosos en general. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo en general. Variable flojo con brisas en costas este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 25