Lluvias débiles, temperaturas en descenso y viento del nordeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia lluvias débiles, temperaturas en descenso y vientos del nordeste de moderados a fuertes con rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.



Las temperaturas mínimas serán de 16 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 15 en Santa Cruz de Tenerife mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados en ambas capitales.



En cuanto al estado de la mar, anuncia vientos del nordeste de fuerza 6 o 7, mar gruesa y fuerte marejada en las islas occidentales y en las orientales gruesa y muy gruesa en Lanzarote y Fuerteventura. Mar de fondo del norte o del noroeste con olas de 2 a 3 metros.



La previsión meteorológica para este 28 de enero, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del nordeste moderado a fuerte disminuyendo a lo largo del día, hasta flojo a moderado al final.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 18



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas del interior. Viento del nordeste moderado a fuerte disminuyendo a lo largo del día, hasta flojo a moderado al final.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 14 19



GRAN CANARIA



En el norte, nuboso a cubierto, con lluvias en general débiles, principalmente en el interior y ocasionales en costas. En el sur, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios en las máximas y en ligero descenso en las mínimas. Viento del nordeste fuerte, más intenso en costas sureste y noroeste y cumbres en donde las rachas estarán entre los 70-80 Km/h, disminuyendo por la tarde a moderado con rachas fuertes. En costa suroeste, predominio de la brisas, alternando con viento del nordeste moderado con rachas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 19



TENERIFE



En el norte y este, nuboso a cubierto con lluvias en general débiles en el nordeste; en cumbres y costas oeste, poco nuboso a despejado, con intervalos por la tarde. Temperaturas sin cambios en los litorales y en ligero descenso en el interior, algo más acusado en zonas altas. Viento del nordeste fuerte, más intenso en costas sureste, punta noroeste y cumbres en donde las rachas estarán entre los 70-80 Km/h, disminuyendo por la tarde a moderado con rachas fuertes. En costa suroeste, predominio de las brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 15 19



LA GOMERA



Intervalos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles ocasionales y poco nuboso en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste fuerte, más intenso en puntas este y noroeste y cumbres en donde las rachas estarán entre los 70-80 Km/h, disminuyendo por la tarde a moderado con rachas fuertes. En costa suroeste, predominio de la brisas, alternando con viento del nordeste moderado con rachas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 15 20



LA PALMA



En el norte y este, nuboso a cubierto con lluvias en general débiles. En el oeste poco nuboso con algún intervalo. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste fuerte, más intenso en costas sureste, punta noroeste y cumbres en donde las rachas estarán entre los 70-80 Km/h, disminuyendo por la tarde a moderado con rachas fuertes. En costa suroeste, predominio de la brisas, alternando con viento del nordeste moderado con rachas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 15 18



EL HIERRO



En el nordeste nuboso, con probabilidad de lluvias débiles ocasionales; en el resto, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste fuerte, más intenso en costas sureste y noroeste y cumbres en donde las rachas estarán entre los 70-80 Km/h, disminuyendo por la tarde a moderado con rachas fuertes. En costa suroeste, predominio de la brisas, alternando con viento del nordeste moderado con rachas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 15