Nubes y posible lluvia al norte, viento moderado a fuerte y más calor

Canarias presentará cielos nubosos que podrían dejar algunas lluvias débiles en las zonas del norte de las islas mañana, cuando el resto del archipiélago estará, sin embargo, poco nuboso y se prevén una ligera subida de temperaturas y vientos moderados a fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima alcanzará los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria, en tanto que la mínima será en ambas capitales de 16, de acuerdo a su predicción, que detalla que el viento se espera del nordeste moderado, aunque con intervalos fuertes en áreas orientadas al sureste y al noroeste.



También se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 4 pero con repuntes de 5 en algunas zonas y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del norte de 1 metro que tenderá a intensificarse hasta llegar a 2.



La predicción del tiempo para este jueves 28 de enero, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Predominio de cielos nubosos con algunos intervalos en el sur. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, más flojo en el sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 13 22



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos con claros por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento componente norte de flojo a moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 15 22



GRAN CANARIA



Nuboso en el norte y nordeste, donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en las mínimas del suroeste de la isla. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el sudeste y extremo oeste; brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 20



TENERIFE



Nuboso en el nordeste y extremo norte, donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. Poco nuboso en el resto con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en las mínimas de medianías y zonas altas. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en el extremo sureste y punta noroeste. Brisas en el litoral suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 21



LA GOMERA



Intervalos nubosos en el norte donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa, y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, un poco más intenso en el noroeste. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 16 21



LA PALMA



Nuboso en el nordeste y extremo norte, donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en las mínimas de medianías y zonas altas. Viento del nordeste moderado, un poco más intenso en el noroeste y sudeste. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 14 21





EL HIERRO



Intervalos nubosos en el norte donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa, y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, un poco más intenso en el noroeste. Brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 12 16