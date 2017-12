Nubes y posibles lluvias al norte y viento con rachas fuertes

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias mañana, cuando podrían registrarse en las zonas del norte algunas lluvias, en general débiles, en tanto que habrá rachas fuertes de viento locales y las temperaturas no registrarán cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima alcanzará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y los 21 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima será de 17 en las dos capitales del archipiélago, de acuerdo a su predicción, que señala que el viento se prevé del nordeste moderado pero con rachas fuertes en costas del sureste y suroeste de distintas islas, en especial en Tenerife.



Igualmente se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 o 5 y habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de 2 metros.



La predicción del tiempo para este viernes 29 de diciembre, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Cielos nubosos con claros a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 15 22



FUERTEVENTURA



Cielos nubosos con claros a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 16 23



GRAN CANARIA



Nuboso en el norte y nordeste, donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. En el resto, intervalos de nubes altas y alguno de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado y brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 17 21



TENERIFE



Nuboso en el nordeste, donde no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. En el resto, intervalos de nubes altas y alguno de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con alguna racha de fuerte en el extremo sureste y brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 22



LA GOMERA



Intervalos nubosos, en el norte no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de flojo a moderado, brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 17 22



LA PALMA



Nuboso con intervalos y algún claro por la tarde. En el norte y en el nordeste no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, un poco más intenso en el extremo sureste y noroeste. Brisas en costa oeste-suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 17 21



EL HIERRO



Intervalos nubosos, en el norte no se descarta que se produzca alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste de flojo a moderado, brisas en costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 13 17