Persiste el tiempo inestable este domingo en Canarias

Las islas de Lanzarote y Fuerteventura esperan este domingo intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en las horas centrales, cuando serán probables precipitaciones en general débiles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Asimismo, en las islas de mayor relieve habrá cielos nubosos en general, con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables e intensos por la tarde en las vertientes sur.



Las temperaturas seguirán un día en ligero ascenso, mientras que el viento variable soplará flojo a primeras horas, tendiendo a componente norte.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del noroeste, rolando pronto a nordeste, de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-, arreciando a 4 o 5 en los extremos noroeste y sureste. Marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros, disminuyendo a 1 en el sureste. Aguaceros y probable tormenta.



El Hierro tendrá en su mar vientos del noroeste de fuerza 3 o 4 que rolarán pronto a nordeste, arreciando de madrugada a 4 o 5 en el norte. Marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 metros, disminuyendo por el este a 1. Aguaceros y probable tormenta.



En Tenerife y La Gomera habrá norte o noroeste de fuerza 3, localmente 4 al principio del día en el oeste de ambas islas, rolando por la noche a norte o nordeste 3 o 4, ocasionalmente 5 en el noroeste gomero y sureste tinerfeño. Marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aguaceros y probable tormenta.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan vientos del este o variable de fuerza 2 o 3, arreciando por la noche a 3 o 4, localmente 5 en oeste y sureste. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada, y Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros de sur a norte, disminuyendo al final. Aguaceros y probable tormenta.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán norte o nordeste, temporalmente variable, fuerza 3, arreciando a la noche a norte 3 o 4. Rizada o marejadilla, aumentando localmente a marejada. Mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros, salvo en el este. Aguaceros y probable tormenta.



La previsión de la Aemet para este domingo 19 de marzo, por islas, es la siguiente:







LANZAROTE



Intervalos nubosos, predominando en horas centrales los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en general. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo de componente norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 21







FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, predominando en horas centrales los cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 13 20







GRAN CANARIA



Nuboso en general con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables por la mañana en vertientes norte y por la tarde en el interior y sur, donde pueden ser más intensos. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado del norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 21







TENERIFE



Nuboso en general con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables por la mañana en vertientes norte y por la tarde en el sur, donde pueden ser más intensos. Siendo en forma de nieve por encima de los 2.200 metros. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado del norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 21







LA GOMERA



Nuboso en general con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables por la mañana en vertientes norte y por la tarde en el interior y sur, donde pueden ser más intensos. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado del norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 14 19







LA PALMA



Nuboso en general con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables por la mañana en vertientes norte y por la tarde en el sur, donde pueden ser más intensos. Siendo en forma de nieve por encima de los 2.200 metros. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento variable flojo, predominando brisas y tendiendo a nordeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 14 20







EL HIERRO



Nuboso en general con probabilidad de chubascos débiles a moderados, más probables por la mañana en vertientes norte y por la tarde en el sur, donde pueden ser más intensos. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento variable flojo, predominando brisas y tendiendo a nordeste por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 10 16