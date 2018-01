Viento fuerte por la tarde en zonas altas, noroeste y sudeste

El viento podrá ser localmente muy fuerte por la tarde en zonas altas y vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



En Lanzarote, Fuerteventura y norte y nordeste del resto de islas, predominio de cielos nubosos a cubiertos; en el resto de zonas, intervalos nubosos.



Probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas al norte y nordeste de las islas de mayor relieve, más probables y persistentes en medianías; no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en las islas más orientales.



Temperaturas con pocos cambios en general y en descenso en medianías y zonas altas de Gran Canaria.



Viento del nordeste con intervalos de fuerte aumentando a fuerte a lo largo del día, con probables rachas muy fuertes al final del día en medianías y zonas altas y vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.



En el mar habrá componente noroeste 5 o 6, ocasionalmente 7 en el oeste y sureste. Fuerte marejada en aumento a gruesa. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, en aumento a 2 o 3 metros.



Previsión para este viernes por islas:



LANZAROTE



Intervalos nubosos al principio aumentando a nuboso o cubierto. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste aumentando de intensidad a lo largo del día, siendo fuerte por la tarde sobre todo en los litorales y con baja probabilidad de alguna racha muy fuerte al final del día que podría alcanzar los 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 19







FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos al principio aumentando a nuboso o cubierto. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste aumentando de intensidad a lo largo del día, siendo fuerte por la tarde sobre todo en los litorales este y oeste, con baja probabilidad de alguna racha muy fuerte al final del día que podría alcanzar los 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 16 19







GRAN CANARIA



En la mitad norte, predominio de cielos nubosos a cubiertos con lluvias débiles localmente moderadas, más probables y persistentes en medianías; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, que será más significativo en zonas del interior. Viento del nordeste aumentando a fuerte en litorales y medianías del noroeste y sudeste donde es probable que por la tarde se alcancen rachas muy fuertes, así como en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 16 19







TENERIFE



En el norte y especialmente al nordeste de la isla, predominio de cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de lluvias débiles localmente moderadas, más probables y persistentes en medianías; en el resto de zonas, intervalos nubosos salvo en altas cumbres centrales donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, que será más significativo en zonas del interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral sudeste y noroeste, aumentando de intensidad en todas las zonas a lo largo del día. Probables rachas muy fuertes por la tarde, que podrían alcanzar o superar los 70 km/h, en vertientes noroeste y sureste, medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 15 20







LA GOMERA



En el norte de la isla, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles dispersas, principalmente en medianías; en el sur, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sudeste y noroeste aumentando de intensidad en todas las zonas a lo largo del día. Probables rachas muy fuertes por la tarde, que podrían alcanzar o superar los 70 km/h, en vertiente noroeste, medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 20







LA PALMA



En el norte y este de la isla, predominio de cielos nubosos a cubiertos con lluvias débiles localmente moderadas, más probables y persistentes en medianías; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste aumentando de intensidad a lo largo del día. Probables rachas muy fuertes por la tarde, que podrían alcanzar o superar los 70 km/h, en vertientes noroeste y sureste, medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 14 18







EL HIERRO



En el norte de la isla, predominio de cielos nubosos a cubiertos con probabilidad de lluvias en general débiles, principalmente en medianías; en el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en el sudeste y noroeste aumentando de intensidad a lo largo del día. Baja probabilidad de rachas muy fuertes al final del día, que podrían alcanzar o superar los 70 km/h, en vertientes noroeste y sureste, medianías y zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 11 16