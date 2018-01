Baleares. Gobierno de izquierdas. Otro modelo es posible

En Canarias a veces tenemos la sensación de que la profunda brecha social que vivimos es una especie de maldición bíblica de la que no hay forma de salir. Existe la impresión de que no hay nada que hacer y que debemos resignarnos a que aun batiendo records de turistas ( por encima de los catorce millones ), con la maquina económica a pleno rendimiento, tengamos que liderar todas las cifras de desigualdad. Liderar el desempleo, el abandono escolar, las listas de espera, las listas de la dependencia, los salarios y las pensiones más bajas, etc. Que no hay solución al problema de la vivienda o a los problemas ambientales. Pero no es verdad. Lo que ocurre en Canarias no es ninguna plaga bíblica, es la consecuencia de un modelo económico injusto, de la improvisación y la falta de planificación de quienes han gobernado en las islas la mayor parte del tiempo durante los últimos 30 años y de una desidia crónica por no cambiar las cosas. Lo acabamos de comprobar los socialistas de Canarias en una reciente visita a Baleares en donde gobierna una coalición de partidos progresistas al frente del que está la socialista Francina Armengol, y donde pudimos comprobar que hay una alternativa progresista un modelo neoliberal que genera grandes desigualdades. Y que esa alternativa funciona. Balerares como Canarias vive principalmente de su sector turístico, tiene graves problemas con la solución habitacional para las clases medias y sectores de la población con menos recursos por la presión de la especulación. Problemas de movilidad, de reparto de la riqueza en un momento de máxima ocupación y rendimiento de su sector turístico. Con la peculiaridad o especificidad que además en Baleares el turismo es estacional mientras que en Canarias tenemos la suerte de que nuestro sector funciona durante todo el año. Pero mientras que en Baleares el desempleo se sitúan en el entorno de un 9% en Canarias seguimos superando el 20%. El gobierno de izquierdas de Baleares ha conseguido liderar una agenda de cambio potente después del hartazgo de un sociedad saqueada durante años por los gobiernos del Partido Popular. Gracias a esas ganas de cambio han conseguido un acuerdo histórico entre trabajadores del sector turístico y la patronal pactando un aumento del 17 % del salario de los trabajadores y trabajadoras, e introducir mejoras en sus condiciones laborales, por ejemplo entre las camareras de piso. Es curioso que esto mismo en Canarias no pase cuando los empresarios del sector en gran medida son los mismos. Las grandes cadenas hoteleras de Baleares como Iberostar, Meliá o Riu. La diferencia obviamente está en la actitud de uno y otro gobierno. Mientras que el gobierno socialista de Baleares ha liderado este acuerdo desde el primer día, en Canarias el gobierno de Fernando Clavijo prefiere utilizar la precariedad laboral de nuestra gente como un atractivo para las inversiones extranjeras. Lo mismo ocurre en cuestión de cambio climático o en las soluciones al problema de la vivienda donde ya están en parrilla de salida varias normas con un marcado carácter de izquierdas para regular soluciones. O con el impuesto por pernoctaciones en el sector turístico que prevé recaudar más de 120 millones de euros este año con un carácter finalista no solo para el sector turístico, sino social, cultural o de vivienda pública. Y por cierto, los turistas no se han ido a otro destino como permanentemente sostienen quienes se oponen a este impuesto que pretende asegurar un retorno a una sociedad que ha hecho grandes sacrificios para ayudar a hacer un destino líder en el mundo. Baleares, el pacto de izquierdas y el liderazgo del PSOE con Francina Armengol a su cabeza está consiguiendo algo de suma importancia. No solo sentar los pilares de una sociedad más justa y mejor repartida en una comunidad autónoma cuyo motor económico como en Canarias es el turismo, sino demostrar que otro modelo es distinto. Que las cosas pueden cambiar. Que no hay que resignarse a los efectos de un sistema económico que genera grandes desigualdades, y que funciona. Tomemos nota en Canarias.