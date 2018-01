El Cabildo de Gran Canaria utilizará listas de reserva de personal con otras islas

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en Consejo de Gobierno la firma de un convenio de colaboración interinsular en materia de Recursos Humanos promovido por la Federación Canaria de Islas (Fecai) para la utilización conjunta de las listas de reserva de personal constituidas en cada cabildo, informa la consejera de Recursos Humanos y Organización, María Isabel Santana.

Los cabildos firmantes del convenio se comprometen a facilitarse entre sí las listas de reserva de las categorías de las que dispongan en cada momento para su contratación por la corporación que lo requiera, explicó Santana.

“Al haber actualizado las listas y haber firmado ya convenios con los ayuntamientos y ahora con el resto de cabildos, el Cabildo de Gran Canaria garantiza a los integrantes de sus listas mayores posibilidades de encontrar trabajo en la administración pública, pues los pueden llamar del propio Cabildo, los ayuntamientos y ahora también de otras Islas”, agregó la consejera en referencia al convenio ya suscrito con 16 ayuntamientos y 3 mancomunidades de Gran Canaria.

La utilización mutua de estas listas no conlleva merma alguna en los derechos de sus integrantes pues será totalmente voluntaria la aceptación de incorporarse a un puesto de trabajo en una corporación insular distinta a la conformante de la lista y la no aceptación no modifica su posicionamiento en la lista.

Los cabildos darán a conocer en sus oficinas de atención y registro y en sus medios digitales cualquier convocatoria de selección de personal para su difusión. Las futuras convocatorias de listas de reserva compartidas harán referencia además al convenio y a la posibilidad de utilización mutua por parte de los cabildos.

El seguimiento, interpretación, vigilancia y control del convenio será responsabilidad de la Fecai, que creará una comisión de seguimiento para resolver cualquier discrepancia, cuestión o reclamación acerca de la interpretación o ejecución del convenio.