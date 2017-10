Carta abierta a los militantes de la carta abierta

Estimados compañeros. Ustedes forman parte de un legado político del que militantes como yo, que ahora tenemos la edad que tenían ustedes cuando tuvieron que afrontar grandes retos democráticos, nos sentimos plenamente orgullosos. Nos sentimos orgullosos del papel que jugaron para traer a este país un régimen de libertades y derechos con los que mi generación se ha criado. Nos sentimos orgullosos de los compañeros y compañeras que hicieron posible la transición y que afrontaron desafíos involucionistas como el 23 F o la violencia terrorista. Pero tienen ustedes que reflexionar sobre una cuestión. Para que fuera posible hacer lo que hicieron, para poder construir una sociedad democrática en un contexto dificilísimo, con una guerra civil y una dictadura que quedaba atrás, nadie dudó de ustedes.

Toda una generación, y la que les precedió confiaron en ustedes y en lo que hacían. Encontraron en los momentos complicados, cuando era muy difícil tomar decisiones con altísimo riesgo de que las cosas salieran mal, o que simplemente se equivocaran, compresión y apoyo. Y sin eso, no hubiera sido posible. Por eso hoy, cuando el país afronta la crisis institucional y democrática más profunda desde la transición, solo les pedimos lo mismo que otros les dieron a ustedes para que lo hicieran posible hace cuarenta años. Lealtad y confianza.

Hoy el PSOE sigue siendo en esencia el mismo de hace 130 años o de hace cuarenta. Las cuadernas ideológicas siguen siendo las mismas que diseñaron nuestros fundadores y que mantuvieron durante más de un siglo distintos dirigentes en distintas épocas. Pero hoy al frente del mismo hay una secretario general, Pedro Sánchez, y una dirección federal, elegida directamente por la militancia en un proceso ejemplar e impecable desde el punto de vista democrático. En ese sentido, el secretario general más legitimado desde ese punto de vista de la historia de nuestro partido. Un secretario general, una dirección y un PSOE que tiene que hacer frente a una compleja situación donde en medio de los discursos extremistas se hace muy difícil abrir hueco a nuestra propuesta para solucionar el desafío independentista que hoy vive España basada en la convivencia, en proponer una reforma constitucional y un modelo federal para nuestro país.

No es sencillo. Es una tarea de extrema dificultad. Muy parecida a la que ustedes vivieron hace 40 años cuando encontraron confianza y generosidad de parte del resto de compañeros y de otros que les habían entregado el testigo del PSOE. Por eso, humildemente les pido abiertamente que se sumen a la unidad, a la lealtad y la generosidad en tiempos difíciles. La carta abierta que han enviado a través de los medios nos debilita, nos muestra divididos, y no son momentos para eso. No podemos liderar políticamente esta situación tan compleja y créanme que solo si la lideramos los socialistas habrá una solución para este país, si nosotros mismos no respetamos nuestros propios espacios de convivencia como partido.