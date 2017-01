Excelente sorpresa de año nuevo

El Auditorio Alfredo Kraus supo este lunes por la noche lo que significa hacer Música desde el corazón. Desde la incandescencia de la juventud y desde esa inocencia ajena aún a disputas, a salarios, a que silla ocupas, a dimes y diretes, y a todas esas cosas propias de la edad adulta y la necesidad de comer.

Con un Auditorio lleno hasta la bandera y el precedente de una magnífica première la noche anterior en Santa Cruz de Tenerife, recibió Las Palmas a esta novel formación, compuesta por músicos de todas las islas del archipiélago y por algunos refuerzos de otras jóvenes orquestas de España, las cuales recibirán en próximas ediciones a los músicos de la, tras casi tres años de gestación, recién nacida JOCAN, Joven Orquesta de Canarias.

Empezó este esperado concierto con una obra del compositor y Académico de Bellas Artes de Canarias Emilio Coello Cabrera, artista de intensa labor musical dentro y fuera de nuestros territorios. Para la ocasión Emilio Coello compuso una Obertura Canaria, la cual como tal, dejó sentir el sabor de las melodías por todos conocidas, dando la sensación de que los jóvenes músicos se sintieran como en casa en la interpretación de esa música que conocen desde la cuna, una obra grata al oído y muy bien hilada que nos puso en antecedentes dejando ya traslucir la calidad y potencia de esta agrupación de jóvenes.

A continuación una reducida orquesta, con una sección de cuerdas compacta y muy bien afinada, interpretó junto a Iván Martin el Rondó para piano y orquesta KV 382, de W. A. Mozart, quien hubiera estado encantado de sentir su obra interpretada por quienes están acostumbrados a dormir arrullados por las olas. Un rondó fluido, alegre, y suavemente rítmico que dió a esta bellísima partitura el incontestable sabor y energía que mana de estas latitudes.

Para después de la pausa, y tras estas dos bellísimas interpretaciones, esperábamos todos con gran entusiasmo la sinfonía del Nuevo Mundo, archiconocida pero no por ello de menos valor, como de vez en cuando se pretende. Y no deja de ser complicado interpretar obras cuyas melodías mas conocidas están mas o menos en los oídos de todos. Pero para esta agrupación de jóvenes ávidos de hacer Música, de interpretar, de dar todo lo que saben, ya vimos que no hay obstáculos y así, nos regalaron una magnífica sinfonía, magistralmente conducidos por unas conocidas “eternamente jóvenes” manos, guiadas por un corazón Experto, Víctor Pablo Pérez, que se diluyó entre ellos y era indistintamente todos y cada uno o era el mismo Dvorak gritando o susurrando a ese gran meteoro cargado de luz cuál era en cada movimiento el mensaje de la Música.

El segundo movimiento consiguió lo que parece que ya no está de moda, llevar a la orquesta a unos increíbles pianos, y no sólo eso, una vez allí aún modulaba a pianísimo, y volvía al piano como si no fuera esto ardua labor, y la JOCAN le seguía y realizaba aquellos pianos como si llevara toda la vida en ello. Lástima que este gran logro se viera machacado por un “sonido” ajeno a la partitura, la cuál podíamos haber rebautizado como “Largo para tos y orquesta”.

Pero bueno! con el ímpetu y la emoción se superó esta pequeña improvisación y pudimos disfrutar de un sonoro “molto Vivace” afinado y compacto y un último movimiento “Allegro con Fuoco” muy oportuno para la ocasión, tal es la definición del ambiente que se creó anoche en nuestra esplendida sala. Fuego y alegría, vítores, bravos, emoción, aplauso, y un público entusiasmado, que no era el habitual en este tipo de actuaciones, que aplaudió cargado de emoción ante la magnífica interpretación realizada por una formación que dio una talla muy profesional a pesar de haber comenzado hace pocos meses con el trabajo conjunto, después de los casi tres años dedicados al montaje, pruebas de admisión y múltiples tareas que conllevan la creación de una orquesta sinfónica. Así que ante la calurosa respuesta del público, nuestros jóvenes nos regalaron el bellísimo villancico canario LO DIVINO adaptado a la formación sinfónica.

Y como nos parecía poco y seguían los aplausos y las alegrías y las emociones y no olvidemos que era este un “Concierto de Año Nuevo” ,nuestra Joven Orquesta volvió a sus instrumentos y sin haber perdido un ápice de energía, siguieron adelante con una rítmica y simpática marcha Radetzky, que logró hacer regresar a la sala a los pocos que ya la habían abandonado, todos aplaudimos al ritmo de la marcha Radetzky siguiendo las indicaciones de Victor Pablo, que debe tener el don de la ubicuidad porque tan pronto estaba hablándole al oído a los violines como se dirigía a los vientos o se giraba para explicar al público cuando y como debían de aplaudir. Así concluyó una magnífica, muy grata y sorprendente velada que dejó ver entre otras muchas cosas, la calidad de nuestros músicos; el infinito valor del puro deseo de interpretar; lo que dan de si unas manos expertas y sobre todo que la música es un lenguaje universal que atrapa los corazones, no hay música clásica, ni esta es casposa (como muchos pretenden) hay obras de arte que son para siempre y por algo han pasado la criba de los siglos. Mi mas enérgica y entrañable Enhorabuena a nuestros Jóvenes artistas, muchas gracias por la emoción. Larga vida a la JOCAN!!!!!!