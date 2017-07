Hace diez días celebramos el primer debate en la historia del Cabildo de Gran Canaria sobre el estado de la isla. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno en esta institución, debemos informar con la mayor transparencia, reconocer avances y dificultades y proponer horizontes de progreso que cohesionen e ilusionen a quienes compartimos la vida en Gran Canaria. Vivimos de realidades, de hechos comprobados y, si nos levantamos todos los días es porque además creemos que hay un proyecto motivador que podemos desarrollar junto a los nuestros.

La ciudadanía espera de los gobiernos, en este caso del Cabildo de Gran Canaria, que marque objetivos para que nuestra vida sea más fácil, para que el empleo llegue a los miles de personas sin empleo que no tienen oportunidades, para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra, para que las personas mayores tengan la atención por la que han trabajado, para que todos disfrutemos de un medio ambiente sostenible para que podamos dejarlo en herencia a nuestros hijos. Gobernar es ejecutar un programa y a la vez ofrecer razones para un compromiso optimista y solidario que dinamice sentimientos, emociones y ganas de hacer por el progreso colectivo.

En ese debate, tuve la ocasión de presentar un cuadro de datos, de resultados, de acciones, que muestran con claridad que Gran Canaria avanza en los principales indicadores sociales, económicos, medioambientales y que hay un modelo de ecoisla y de desarrollo que prometen una década de transformación y de liderazgo. Este diagnóstico es compartido por la mayoría de gobierno progresista que sostiene mi gobierno, desde junio de 2015. Coincide además con manifestaciones de las principales organizaciones empresariales y sociales que analizan datos muy esperanzadores del cambio de situación en nuestra isla. Y ante esa realidad, aparecen dos reacciones: la de quienes nos alegramos de que el esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y del Cabildo de Gran Canaria esté dando estos resultados en tan poco tiempo, y por otro lado la de quienes solo ven parálisis y bloqueo.

Como los datos son tan claros, pienso que nos encontramos ante una reacción de los partidos conservadores, principalmente el PP, que no aceptan que avancemos en inversiones sociales, en un cambio de modelo energético apoyando las energías renovables sin dobleces, en la diversificación económica que procura una isla emprendedora y con innovación tecnológica. En ese grupo de agoreros también se incluyen quienes se niegan a que Gran Canaria recupere el protagonismo que nunca debió perder por el peso de su población. Aquí se instala CC que habla de carencias cuando maltrata a esta isla cada vez que puede. A esta oposición malhumorada y gris los denominé en el debate, respetuosamente, profetas del pesimismo social. No es lógico que les duela que las cosas mejoren, aunque queden cientos de acciones por emprender. Quieren sembrar el derrotismo a ver si en ese clima inactivan la acción de nuestro gobierno insular. Comenten el error de la desesperación, porque están desconectados de la creciente ilusión de cambio que crece en nuestra gente.

Estamos remontando años negativos. Obviamente el Cabildo no ha sido responsable de todos los indicadores malos de años atrás, pero habría que dejar claro que durante los últimos 20 años del parón de la Isla que denuncian, el Gobierno de esta isla ha sido presidido en un 80% por el Partido Popular. Y claro, causa asombro que este partido o los que han pertenecido a él y están ahora en una suerte de tránsito se hayan agarrado a este latiguillo para intentar hacer calar el mensaje de que esta Isla esta parada, que no avanza… Son agoreros por convicción; son agoreros en la acepción del término que señala que son los personajes que predicen sin fundamento males o desdichas. Agoreros y presos del “bovarismo” que es como describe el filósofo francés Jules de Gaultier al estado -inspirado en Madame Bovary- de insatisfacción permanente a causa del desnivel que se produce entre las propias ilusiones y la realidad. Y no saben asumirlo. Y es que les gustaría que Gran Canaria fuera mal, desde la certeza de que si a Gran Canaria le fuera mal les vendría bien políticamente a ellos…

Y las cosas van mejorando, aunque a algunos les pese. El otro día lo reconocía el propio presidente de la CCE a la salida del encuentro en la sede de la organización empresarial a la que acudimos para presentar el Plan Transforma Gran Canaria por el que inyectamos a la economía insular -como no se ha hecho nunca, jamás en su historia-, más de 244 millones de euros, más de 42.000 millones de las antiguas pesetas, casi mil obras en toda la isla, varios miles de puestos de trabajo de nueva creación. Decía su presidente, que “yo creo que está absolutamente claro el predominio empresarial de Gran Canaria respecto a cualquier otra isla en actividades económicas, pagos de impuestos o dotaciones a la RIC, la ventaja es muy clara”. Los medios de comunicación señalaron en sus titulares como la patronal veía a Gran Canaria como motor del desarrollo.

Y es así, a pesar de los agoreros, profetas del pesimismo irresponsable, para quienes las buenas noticias son la peor noticia. Permítanme compartir algunos datos. El presupuesto de este Cabildo ha aumentado en un 18,53 % desde el 2015 hasta ahora (hemos pasado de 592.270.572 millones de euros a 701.991.107), 109,720.543 euros más. El capítulo de inversiones lo ha hecho también en un 16,10 %, sin contar con el Plan Transforma Gran Canaria. Pero hay datos más positivos. Hemos bajado la deuda en dos puntos y hemos aumentado el gasto en políticas sociales en 7,5 millones de euros o en casi 16 en carreteras, en 11 en promoción cultural, en 2 la promoción empresarial… Y hemos gastado 74 millones más con respecto al último presupuesto del PP. Un 4 % más.

Los indicadores sociales y económicos generales han progresado positivamente en esta Isla durante este mandato: en Gran Canaria ha disminuido el número de hogares bajo el umbral de la pobreza en un 5 %; la población ocupada ha aumentado en un 2,51 %; la población parada ha disminuido en un 10,80 %; la tasa de paro ha disminuido en un 2,34 %; el número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en casi 28.000 personas, casi en un 10 % (9,96 % frente a un 9,90 % de Canarias); en la evolución de la población parada, frente a una media de disminución de un 9,07 en Canarias, en Gran Canaria lo hace en un 9,91 %... En el sector primario ha habido una importante incorporación de jóvenes, pues bien, Gran Canaria copa el 45,8 % del total del archipiélago… El transporte marítimo de mercancías aumenta en 0,72 %; el transporte marítimo de pasajeros en línea regular crece un 6,23 %; el número de pasajeros de crucero aumenta también en un 3,76 %; el número de vehículos lo hace en un 10,66 %...Nuestro puerto ganó 26 millones en el pasado ejercicio… Hemos mejorado en los índices de confianza empresarial en un 4,23 %; las empresas inscritas en la Seguridad Social han crecido en un 5,70 %; los índices de crecimiento de la exportación de plátanos han aumentado en Gran Canaria en un 13,47%; tenemos un consumo energético mayor en casi un 1 %, indicativo de crecimiento económico; en importación y en exportación seguimos avanzando en positivo; al igual que en el incremento de transacciones inmobiliarias: la media de Canarias está en un 28,49 % y la de Gran Canaria en un 39,24 %...En nuestra isla el número de hipotecas ha elevado en un 25,33 % y el importe de las hipotecas en un 46,65 %...

Y no les digo nada si comparamos con los datos que corresponden al antiguo mandato. Se ha elevado casi un 7 % el porcentaje de la población ocupada (más de 20.000 personas); la población parada disminuye en un 15,59% (menos 22.650 personas); la afiliación a la seguridad social se acrecienta en un 10,31% (28.860 personas); la diferencia en creación de nuevas empresas es de 565 en total; el número de pernoctaciones y el gasto medio por turista aumentan en un 18 % y un 14 %... Y hay más datos positivos para nuestra Isla. Gran Canaria es la isla donde se ha producido una mayor llegada del número de turistas desde todos los países. Mientras en Canarias ha sido de un 15,91 % en Gran Canaria es 17,61,% y crecemos considerablemente en todos los destinos; el gasto turístico y la estancia media del turista ha aumentado igualmente: la media de Canarias está en un crecimiento del 9,65% y en Gran Canaria en un 9,84 %; en la evolución de las plantas ofertadas hoteleras y extrahoteleras frente a un 2 % de Canarias nosotros lo hacemos en un 2,51 %; hemos facturado un 15% más de ingresos turísticos frente al año anterior; hemos incrementado la conectividad aérea; en la evolución del transporte de pasajeros, en Canarias avanza un 16,21 % el número de pasajeros y en Gran Canaria un 17,23 %; en la evolución del tráfico aéreo de mercancías en Canarias se disminuye un 8,3 % y en Gran Canaria solo un 6,45 %; nuestro aeropuerto se ha convertido en la quinta terminal del país; la variación interanual de cruceros es de un 79,53 % y la media de Canarias es del 53,42 %; lideramos el proceso de renovación turística… La revista especializada Condé Nast, ha elegido a Gran Canaria como el mejor destino turístico 2017… Hace unas semanas entregamos 76 nuevos sellos de calidad a empresas turísticas, sumamos ya 175 lo que significa el 46 % de todo el archipiélago…

Hoy Gran Canaria está mejor que hace dos años. En este avance, el Cabildo tiene un protagonismo y un liderazgo indudable. No solo por su acción inversora o de ejecución del gasto, sino fundamentalmente porque lidera, defiende, trabaja y une. Este proyecto exige el protagonismo que Gran Canaria está asumiendo. Estamos junto a quienes quieren una Canarias moderna, justa, emprendedora. Estamos haciendo cosas distintas, y le hacemos caso a Einstein, porque buscamos resultados mejores que los que heredamos. El Gobierno de la isla tiene la gran responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar. Creo que lo estamos haciendo. Y consiguiendo.