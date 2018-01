Gran Canaria se mueve por el clima

El cambio climático es reconocido hoy por la comunidad internacional como la mayor amenaza para el ser humano en el presente siglo XXI. El año 2015 fue declarado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el más cálido de la historia desde que comenzaron a registrarse datos de temperatura en la era pre-industrial (1880), pero este récord fue superado en 2016 y en 2017. Los huracanes y ciclones, inundaciones y lluvias torrenciales, sequías y olas de calor, son fenómenos que cada año se intensifican en todo el planeta de forma exponencial en su virulencia y frecuencia, afectando a zonas que antes no experimentaban estos impactos. El Atlántico Este no es ajeno a esta situación: entre 2016 y 2017, 3 huracanes (Gastón, Alex y Ophelia) han atravesado el área este del Atlántico muy cerca de Canarias y sobre Azores para terminar en Nueva York, Irlanda o Canadá. En Canarias no estamos a salvo de esta situación que pone en riesgo la supervivencia y que se empieza a hacer palpable en el desvío de los alisios, el aumento del nivel del mar, el incremento de los periodos de sequias y precipitaciones intensas, en el calentamiento y acidificación del océano…

Preocupado por esta realidad el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a actuar para atajar y hacer frente a las consecuencias del cambio del clima en la Isla. Así, en junio de 2016, inició los trabajos para la elaboración de una Estrategia de Cambio Climático para Gran Canaria, coordinada por el experto Ezequiel Navío. El documento de partida fue presentado al Cabildo en febrero de 2017 y en la actualidad ha sido y está siendo revisado por colectivos, científicos, administraciones locales, consejerías del Cabildo y otros agentes sociales para disponer de una hoja de ruta definitiva a principios de 2018. La Estrategia describe acciones primarias y transversales en materia de adaptación y mitigación hasta 2030 y se concibe para ser participada al máximo nivel por la sociedad isleña y sus instituciones públicas.

Ese mismo mes se constituyó el Grupo de Acción Climática insular y desde entonces ha ido aumentando su nivel de participación efectiva dentro de la estrategia. En la actualidad colaboran en él científicos independientes, dos universidades, el ITC, el Centro Unesco Gran Canaria, AUVE, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Muévete por el Clima, WWF, SEO/Birdlife, Greenpeace, ayuntamientos, sindicatos, etc. Se trata de que la sociedad civil pueda trabajar y aportar sus criterios en la definición y desarrollo de las acciones de cambio climático.

Y lo mismo sucede con el Pacto de los Alcaldes. El Consejo Insular de la Energía ha sido reconocido por la Unión Europea como ente Coordinador del Pacto de los Alcaldes en Gran Canaria que tiene como objetivo la reducción de las emisiones GEI en un 40% para 2030 y mejorar la adaptación frente al cambio climático desde la eficiencia y el ahorro. En estos momentos se están elaborando dos documentos para el Pacto de los Alcaldes: una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades frente al Cambio Climático apoyada por la Fundación Biodiversidad y un Inventario de Referencia de Emisiones GEI para la isla y cada uno de los ayuntamientos. Ya se ha firmado un convenio con los 10 primeros ayuntamientos adheridos al Pacto para elaborar los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. La intención es que se sumen los 21 municipios que dispondrán de un especialista ( se crearán 21 puestos de trabajo para jóvenes que han acabado de terminar sus estudios) para diseñar los planes de acción.

También desde julio de 2016 se ha impulsado el proyecto del Observatorio Climático para la Macaronesia para la próxima convocatoria de INTERREG MAC, denominado MAC CLIMA. El objeto es armar una estructura científica que evalúe con precisión y día a día el aumento de la temperatura global en el ámbito oceanográfico y meteorológico de esta área (Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Azores y Madeira y Canarias) para evaluar impactos y promover medidas de adaptación. En este proyecto colabora AEMET, la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, otras agencias de meteorología de la región, el IOCAG de la ULPGC, universidades de Canarias, los gobiernos de los países involucrados y otros estados.

En esa misma línea se ha pergeñado un convenio con AEMET para ahondar en los sistemas de alerta, prevención y respuesta en Gran Canaria frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA). Desde el inicio de la redacción de la Estrategia en 2016 entendimos que era necesario priorizar el seguimiento de los riesgos climáticos y, al margen de las numerosas acciones que deben contemplarse en este marco en el futuro, se inició un proceso junto a la presidencia de AEMET para disponer de un convenio que ahonde en los riesgos meteorológicos y climáticos para la Isla. Tras cuatro revisiones efectuadas entre las dos Administraciones, el convenio estará culminado en enero de 2018 para ser firmado y activado.

En estos últimos meses el Cabildo ha participado con aportaciones a la consulta efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente en torno a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ha estado presente en las dos últimas Cumbres de Naciones Unidas para reforzar las iniciativas internacionales en curso y para impulsar la cohesión entre territorios insulares de todo el planeta, entre otras acciones. Igualmente, para 2018 el Cabildo de Gran Canaria y el Centro UNESCO Gran Canaria promueven la celebración de un congreso internacional sobre islas y archipiélagos frente al cambio climático, para actualizar e impulsar medidas comunes de adaptación y definición de políticas conjuntas de cara a los convenios y cumbres internacionales.

Y además, planteamos una apuesta decidida por el desarrollo sostenible en la Isla mediante propuestas concretas y ambiciosas para la consecución de los objetivos y la financiación que tienen que ver con proyectos como el Aquagran, incluido en el programa de Isla Inteligente encaminado a la eficiencia y el ahorro energéticos en la producción de agua o el Renovagua que con una inversión de 18 millones de euros, pretende implantar las renovables en las desaladoras y depuradoras públicas de esta isla… además de las inversiones en energía solar, fotovoltaica o geotérmica, el paisaje, la reforestación de nuestros montes, el turismo sostenible, las economías azul o circular… En definitiva, el proyecto de ECOISLA que defendemos.

Hace unas semanas se presentó también en sociedad, en el Gabinete Literario, el Centro Documental del Cambio Climático del Centro Unesco Gran Canaria. Nace con el liderazgo del Centro Unesco Gran Canaria y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la colaboración de la Cátedra UNESCO de Informática y Tecnologías de la Información de la ULPGC y la participación de reconocidos expertos, en varios campos científicos, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el ITC. El objetivo del proyecto es hacer acopio de la información existente y de la que se genera continuamente sobre medioambiente y cambio climático, para agruparla, ordenarla y ponerla a disposición de ciudadanos y entidades con coherencia, rigor, fiabilidad y trasparencia, en una verdadera labor de “curación de contenidos”, tan necesaria en esta época de la sociedad de la información y del conocimiento.

La Isla será centro neurálgico de actuación, pero el área de influencia del fondo se ampliará al resto del archipiélago, a la costa africana y a la Macaronesia hasta abarcar una visión holística e integrada globalmente de estos ecosistemas tan sensibles y vulnerables. El eje de la búsqueda será Gran Canaria y Canarias, pero sin olvidar la referencia global. El objetivo de los expertos convocados por UNESCO Gran Canaria (entre otros, Francisco Rubio Royo, Guillermo Morales Matos, David Bramwell, Juan Francisco Rodríguez, Antonio Ortegón y Jaime Sadhwani) es hacer accesible la información tanto al Cabildo de Gran Canaria, que patrocina esta línea de trabajos, como a la ciudadanía en general (comunidad científica, estudiantes de secundaria y escolares) y a cualquier otra entidad interesada en materias como biodiversidad, medio marino y costero, agua, energía o territorio. Dispone de una web que estará dotada de una extensa bibliografía en distintos idiomas; monografías, artículos en libro, revistas especializadas, enlaces a videos informativos de la NASA, el National Geographic, el Smithsonian, TVE, BBC, NBC, entre otras fuentes, así como fotografías de satélite y locales, en las que se apreciarán simulaciones de las consecuencias inmediatas del cambio climático.

El cambio climático es una dramática realidad y la mayoría de las grandes potencias miran para otro lado. Gran Canaria no. Sus repercusiones en nuestro hábitat requiere que las administraciones públicas, las industrias, empresas y sectores productivos, las entidades científicas, las organizaciones no gubernamentales, colectivos sociales y la ciudadanía en general trabajen de forma cohesionada y urgente para hacer frente a esta amenaza con todo el conocimiento y los recursos posibles. En esa línea se está avanzando.