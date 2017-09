Microalgas comestibles

La cosa está que arde con las dichosas microalgas, y en Tenerife la preocupación es tan grande que una mayoría de vecinos suspenden al Cabildo chicharrero y al Gobierno Canario ático en el tratamiento informativo de las microalgas. Mientras, Fernando Clavijo y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, siguen anclados en sus feroces críticas a la oposición, a las redes sociales y a los Medios Informativos, que dicen no informan sino manipulan, y dos kilos de seba. Fue muy explícito Clavijo en su análisis del contraanálisis del asunto/trasunto de las microalgas, y afirmó que responsabilizar al Gobierno de las cianobacterias es como acusarle de la subida de temperaturas o del viento, y menos mal que por aquí todavía no tenemos un huracán, que a lo mejor Clavijo y Baltar culparían a la oposición de tales vientos desbocados si se produjeran. Noemí Santana, portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias acusó a Clavijo de pedir que no se hablara de las dichosas microalgas, e intentar ocultar la realidad para no espantar a los turistas, algo que no tiene cabida en democracia. No es la primera vez que ambos los dos, Clavijo y Baltar, recurren al intento de censura informativa, aduciendo entre otras quisicosas que eso perjudica al turismo, y dos apartamentos, y un bungalow, y cuatro camareras de piso explotadas en plan bruto. Por si fuera poco la actitud coercitiva de Clavijo y Baltar, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la palmera Nieves Lady Barreto, se ha unido al coro de censores y ha afirmado que la cianobacteria conocida como microalga es un fenómeno natural y recurrente que no resulta nocivo para las personas, y en mi caso en plan Fraga, como hizo el ministro franquista en Palomares cuando cayeron varias bombas atómicas norteamericanas, me voy a bañar al Muro Marrero para demostrar que la palmera tiene toda la razón, aunque me entraron unos picores y como soy muy aprensivo me quedé acojonado. Si hay una invasión de las dichosas microalgas en Las Canteras el Baltar me va a leer.

Pero quién me ha tranquilizado totalmente es mi compañero y sin embargo amigo, Salvador Lachica, que en un magnífico reportaje apunta a aspectos positivos de algunas especies de algas, como la spirulina, porque es un superalimento y una excelente fuente de proteínas digeribles, y que cuenta con un alto nivel proteico y aporta vitamina B y ácidos grasos esenciales, con un contenido en selenio, clorofila, tocoferol y retinoides, y es antioxidante, antihipertensivo, controla el colesterol y fortalece el sistema inmune. Me quedo tan entusiasmado que me voy frente a la Peña la Vieja, recojo un balde de seba, y con unas cebollas, zanahorias, pimientos verdes y rojos, y algunas especies, me hago una sopa que titulo “Sopa de seba Peña la Vieja”, invito a mi vecina del quinto, que tras probar el misterioso líquido lo escupe como una desaforada exclamando:“¡Esto qué coño es!”, y cuando le digo en qué consiste mi ocurrencia culinaria, me dice acalorada “dígale a su amigo Salvador Lachica que prefiero los camarones de la playa de San Marcos, o incluso los de San Andrés, póngame un gin-tonic y tire ese líquido subversivo”. Se toma el gin-tonic, pide otro, y sigue con su tema a cuenta de las algas: “Le voy a invitar a una sopa de algas, pero con algas nori, o wakame, o también las kombu, y luego un pescado a la sal con un alioli y unas papas sancochadas, que ya verá….”.

La vecina del quinto, a la que le abro una lata de sardinas con unas cebollas y tomates picados dado mi fracaso con la sopa de seba, se toma otra gintonic y se desmelena: “Me da a mí que la gran crisis del gobierno de Clavijo no será por el Fedecan, ni por la Ley del Suelo, ni por sus peleas con Asier Antona, será por un ataque masivo de microalgas cuyo objetivo principal será la playa de Las Teresitas y la Avenida de Anaga, y avanzarán hasta el Parlamento de Teobaldo Power causando el pánico en el profundo Santa Cruz, hasta el barranco de Galcerán que quedará contaminado, y el mismo barranco de Santos, en donde fusilaron los franquistas a tantos republicanos, incluido José Miguel Pérez, líder de los comunistas canarios, y todo quedará impregnado de esos bichitos marinos, mezclados con alacranes de Las Teresitas, que diría su amigo Ángel Tristán Pimienta, y José Miguel Barragán tendrá que abandonar Tenerife hacia Fuerteventura en una patera. Y oiga, no quiero hablarle del concejal ese Zebenzui González, del PSOE lagunero traidor que sigue manteniendo al alcalde impresentable de CC, el tal José Alberto Díaz, porque lo del Zebenzui es para meterle una querella y ponerlo a la sombra por bastante tiempo. Un hombre que alardea de follador es cómo mínimo sospechoso de su virilidad”.

La veo tan disparatada y cabreada que la invito a darnos un baño por fuera, y no por dentro, en el Muro Marrero vigilando a ver si vemos alguna dichosa microseba, o microalga. Estoy por hablarle en guanche y castellano. ¡Ay tu catana!, le digo, que traducido al castellano del guanche quiere decir ¡luchad como buenos, luchad con honores!. Se lo explico a mi vecina del quinto y me dice “vamos a tomar una copa”, y deja el Muro Marrero para afrontar en otra cafetería un coctel escocés Under the Stairs, que descubrió en Edimburgo, y remember que Escocia si tuvo permiso para hacer un referéndum, y lo perdieron en plan civilizado los independentistas, y el Swansea, equipo de fútbol escocés, juega desde hace veinte años en la Premier League inglesa y aquí no ha pasado nada. A lo mejor también si Catalunya se independiza, el Barça podrá seguir en la Liga de España. O en la de Francia para competir con el PSG y Neymar, vaya usted saber.