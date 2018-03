Miren por donde va a resultar que entre las mujeres trabajadoras y los pensionist@s, que también hay pensionistos y las féminas tienen portavozas, resulta que me da la impresión que van a poner al Partido Popular al borde de las yegüas, y algún que otro caballo. Puede que la próxima revolución sea la de los bastones de los pensionistas y la de los tacones y bolsos de las mujeres, pero de lo que no cabe duda es que Mariano Rajoy tiene un panorama para esta primavera, verano, otoño e invierno nada halagüeño, y lo mejor probablemente es que se refugie en Suiza o en Panamá. Mujeres y pensionistas juntos puede ser una auténtica bomba de relojería para el Gobierno canario y el español, porque cuando las mujeres se ponen a hacer cosas las hacen con firmeza, y eso significa una voluntad inquebrantable, constancia y continuidad en la realización de algún objetivo. Por su parte los pensionistas han dejado de jugar al dominó en el Parque Santa Catalina y en otros lugares de España, y ahora dicen a voz en cuello que los grises de la Policía Armada fascista del General Franco no pudieron con ellos, y que ahora va a ser difícil contenerlos después del enorme sacrificio de todos estos años que han contribuido a mantener a hijos en el paro y a sus nietos. Y afirman indignados que hay dinero, pero por lo visto es para rescatar las autopistas, beberse toda el agua del Canal Isabel II, y dilapidarlo en otras obras inconfesables, para terminar con la pasta en Suiza, Panamá, o las Islas Caiman, y cuatro cocodrilos.

Pero entre las iniciativas de las mujeres la verdad es que hay que admirar la capacidad de imaginación que están desplegando estos días para organizar la gran jornada del próximo jueves, como el bicipiquete que será pionero en toda España y que arrancará desde las nueve de la mañana desde el Parque de San Telmo para anunciar y calentar el ambiente para la “mani” que saldrá a las siete de la tarde desde San Telmo a la Plaza de Santa Ana, en donde habrá una gran fiesta y mitines populares. Seguro que en el bicipiquete estará en primera línea la entusiasta Patricia Rodríguez Delgado, que impregna alegría y gran ambiente por todos lados en donde se mueve, incluso en la bici. Antes de este colofón que se prevé multitudinario se organizará una sesión de yoga en la Playa de Las Canteras de diez a once y media de la mañana, y luego una comida a las dos y media de la tarde en San Telmo, pero con condumios comprados el día anterior, que nadie vaya a un supermercado ese día para facilitar a las empleadas también asistir a los actos del Día de la Mujer. En Tenerife me chisman desde el periódico “Tenerife Ahora” que se organizará durante todo el día pasacalles que inundará Santa Cruz, La Laguna, Puerto de la Cruz, La Orotava, Güimar, y otros pueblos, y que se rubricará en la “mani” que saldrá de la Plaza Weyler hasta la Plaza de España. Las mujeres activistas de Tenerife han hecho una enorme labor desde los Carnavales, y el pasado sábado organizaron una comida a donde asistieron centenares de compañeras en Ravelo.

En La Palma no se han quedado atrás las palmeras, que el jueves durante toda la mañana harán una concentración en La Pérgola de los Llanos de Aridane, y en la calle Real de Santa Cruz, desde por la mañana, con comistraje preparado desde el día anterior, y luego “mani” en Los Llanos y en Santa Cruz a las seis de la tarde. No se quedan atrás Lanzarote, La Gomera, El Hierro, todas a una como Fuenteovejuna, y por cierto en la Maxorata la convocatoria será frente al Tran Tran del Bar Azul, en Gran Tarajal, y los gomeros y herreños harán sus concentraciones frente a sus respectivos cabildos. Jornada épica, y que el 17 de marzo tendrá continuidad con la gran manifestación de los pensionistas de la que ya escribiremos, pero de lo que estoy convencido es que sería importante es que en ambas hubiese una unidad intergeneracional y de unión de todas las plataformas, y que los jóvenes también se unan a las mismas “manis” porque en el futuro pueden lamentar que se queden en sus casas.

Cómo no podía ser menos, mi vecina del quinto me aborda en la Plazoleta de Farray, y se le nota el entusiasmo por todos los poros. “Ya era hora que las mujeres y los pensionistas despertáramos, voy a ir vestida de lila, voy a estar montada en bicicleta hasta el mediodía que comeré en el Parque de San Telmo con mis amigas, a mi marido lo dejaré cuidando a los niños, y por la noche iré también con una bandera violeta a la “mani” para que Inés Arrimada se asuste, la muy toleta dice que esto es cosa de los comunistas, no quiere enterarse que el Día de la Mujer Trabajadora se celebra en más de 150 paises”. Se toma un gin tonic de Bombay Sapphire, me suelta como epílogo: “Seguro que usted lo único que hara es ir a Las Canteras a hacer yoga, y luego sentarse en una terraza a echarse un picolabis, y por la tarde de tertulia con los amigos. Tenga en cuenta que la próxima revolución de los bastones y las bragas se lo puede llevar por delante”. Le digo que es una falta de educación lo de las bragas, que es más moderado decir de las féminas de los bolsos y los tacones. “Déjese de rollos, iré a la manifestación sin bragas, y que salga el sol por Antequera”. Pagué el gin tonic de la inefable vecina y me mandé a mudar.