Noemí Santana y la democratización de Podemos

He seguido de cerca la evolución de Noemí Santana Perera en los últimos tiempos y la mejoría política de la nueva secretaria general de Podemos Canarias ha sido evidente. En el Parlamento de Canarias es en donde ha mostrado una gran personalidad en los aspectos oratorios dedicándole incluso algunas filípicas al impresentable Fernando Clavijo que sigue buscando por el suelo su auto perdido en La Laguna. En la campaña de las primarias comprobé como en reuniones pequeñas, como una celebrada en el Club Victoria, y otra masiva, la del Cine Monopol, su dominio de la situación, su léxico directo, su comunicación, hacía presentir su triunfo final aunque precisamente no tenía el apoyo del “oficialismo” de la anterior dirección. Me he leído el documento de organización de “Lo mejor está por venir” y considero que abarca la problemática de Canarias con gran sensatez y una profunda capacidad de análisis en los considerandos políticos, económicos, territoriales, humanos.

Pero ahora viene el meollo de la cuestión, la práctica, la conexión permanente con las bases del partido, con los Círculos, pero también con la gente en general, que es en donde muchos políticos empiezan a flaquear, a retroceder, a aislarse en sí mismos. Los próximos pasos de Noemí Santana pueden ser decisivos para su futuro como política de primer relieve, y arrancan con la propuesta que haga en el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) para conformar el Consejo de Coordinación (ejecutiva) y en la que pienso deberá tener en cuenta que Conchi Monzón cuenta con 15 (quince) consejeros y Juan Márquez suma 8 (ocho) representantes, mientras que Noemí Santana se quedó en 11 (once), lo cual indica que la Ejecutiva (Consejo de Coordinación) deberá ser proporcional a estos resultados de la lista general.

Con todo esto, me parece una magnífica idea de Santana Perera de que el Consejo Ciudadano Autonómico tendrá mayor peso y significación en el futuro, y podrá ser convocado en cualquier momento a propuesta de la secretaría general, o por el 25% de los miembros del mismo, pero no queda ahí la cuestión, porque también lo podrán convocar el 10% de los afiliados de Podemos, el 20% de los Círculos, el 30% de un Consejo Ciudadano Insular, o el 25% de la Coordinadora Autonómica. Participación, mucha participación, que las bases vienen apretando en todas las organizaciones políticas, y la prueba del nueve en Podemos ha sido el triunfo de Noemí Santana frente a una Conchi Monzón que estaba arropada por la secretaria de Organización de la dirección anterior, Conchi Moreno, e incluso por Meri Pita.

Pero ahora es cuando en Podemos Canarias se deben de dejar a un lado los sectarismos, el afán de mandar en un pequeño chiringuito, y restañar las heridas provocadas por Juan Manuel Brito, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, y poner en práctica, entre otras cosas participativas desde los círculos, las ideas que expresó Francisco López, de Podemos Teror, de llevar y extender la captación de afiliados a los barrios, pero también a todos los pueblos de Canarias, y de hacer un Podemos democráticamente fuerte en donde se reconozca el derecho a disentir, pero dentro de una unidad desde abajo a arriba. Noemí Santana tiene de cara al futuro un trabajo de enorme importancia con el principal objetivo de la democratización de Podemos y la comunicación permanente con los Círculos.