Obsesión compulsiva por la segunda pista de Tenerife Sur

No falla. Ante cualquier incidencia, percance o situación anómala que concite cierta repercusión mediática, ahí están ellos. Todos con la pancarta reivindicativa y llamativos anuncios para clamar por la absurda construcción urgente de una segunda pista en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Un auténtico disparate como se ha demostrado reiteradamente con datos fehacientes, concretos e irrebatibles, cada vez que surge tan extraño movimiento activista, que semejante despilfarro no aporta ningún beneficio viable ni solución a problemas ficticios, que se plantean y magnifican para manipular la buena fe de una opinión pública demasiado vulnerable a ostentosos titulares y eslóganes capciosos, que suelen publicarse a la ligera, no siempre contrastada la precisión y veracidad del contenido.

El pasado martes, un avión, Airbus 330, de la compañía JET 2, reventó las ruedas en el aterrizaje y se montó el número subsiguiente, mediante aplicación de los procedimientos operativos previstos para incidentes de este tipo: Cierre temporal de la pista hasta que se desaloje el aparato averiado y se despeje la superficie de posibles restos contaminantes. Cancelación momentánea de los despegues previstos. Desvío de tráficos de llegada a aeropuertos alternativos… En fin, que se tardó cinco horas en restaurar la operación normal.

Tras asegurarme de que se había tratado de un incidente técnico, sin daños personales, publiqué en mi Facebook un comentario en la ventana de ¿Qué estás pensando? Me permito transcribirlo literalmente mediante un “copia y pega” directo:

Carlos Castañosa Calvo

27 de junio a las 19:07 · Meditación sotto voce: "¿Quién será el primer oportunista iluminado en reivindicar la 2ª pista en TFS, por el reventón de ruedas del JET 2?" Se admiten apuestas. Por mi parte, al 1ª que la píe puede contar con mi aplauso y mi apoyo, en el sentido de que en lugar de dos pistas, mejor tres, pues si en la 2ª hay otra incidencia, así tenemos otra. ¿O quizá cuatro...? Esperemos los titulares de mañana.

Tuve claro que los de siempre no me fallarían. Y en efecto, al día siguiente nos invadió un aluvión de declaraciones de los sabios de turno; rimbombantes opiniones en formato de verborrea hueca -para vestir la imprudente osadía de la ignorancia-. Desconocimiento temerario sobre lo que se está hablando, con el riesgo que ello supone para el respeto que merece la opinión pública… Todo encaminado a un objetivo irresponsable y escandaloso, por cuanto supone de despilfarro inútil de fondos públicos que con tanta facilidad suelen arrojarse, inútil e impunemente, por el vertedero de la mala gestión política… o a favor de otros intereses menos confesables.

Sorprende a este respecto la beligerancia, perseverante e inexplicable, de los alcaldes de sur. ¿Acaso no tienen suficientes problemas con la penosa infraestructura viaria, el endémico fracaso del hospital del Sur o la vergonzosa gestión de residuos que tiene rodeado el litoral de aguas fecales por el ruinoso estado de colectores, depuradoras y emisarios?

Y las federaciones de empresarios, hoteleros y constructores que proponen tirar por la borda una copiosa fortuna para intentar solucionar el grave problema de los áridos (que se extraerían del desmonte de la 2ª pista) ¡con mi dinero! Caudales públicos que merecen el respeto de su tratamiento en favor de los verdaderos intereses del pueblo y sus legítimos derechos. No iniciativas particulares, interesadas y especulativas con el dinero de todos.

Demasiado énfasis con la 2ª pista, y ya nadie habla del ignominioso despropósito de la terminal 2 (La T-2 del Reina Sofía). Inaugurada hace 10 años, cerrada desde entonces y sin estrenar. Suntuoso edificio de 30.000 M2, anexo a la antigua T-1, construida hace 40 años, obsoleta, mal cuidada e impresentable puerta de entrada y salida para los millones de turistas que nos visitan, que para colmo tienen que bañarse en las aguas sospechosas de nuestras playas.

Soluciones: Para la T-2.- Abatir el panel que separa ambos edificios para conectar la T-1 con la T-2. Dotarla de mostradores de facturación, puertas de embarque y fingers de acceso al avión. (Lo que se debió hacer y no se hizo 10 años atrás). Por supuesto, las aerolíneas, compañías de Handling y la propia AENA deberán duplicar el personal actual, para poder atender dignamente a nuestros visitantes, a ser posible en unas condiciones laborales menos precarias y más respetuosas que las actuales.

Para la 2ª pista: Nada mejor, y mucho más barato, que acondicionar la pista de rodadura (la que permite a los aviones llegar a ambas cabeceras) con el firme adecuado y balizaje reglamentario de luces y pinturas, para habilitarla eventualmente y ser utilizada para operaciones de despegues y aterrizajes en caso de necesidad. Y por favor, adquirir una grúa de suficiente entidad para que, en caso de incidente, se pueda retirar el avión en media hora en lugar de cinco.

Y vale de zarandajas por hoy. Con la seguridad de que desde este foro saltaremos como corresponde, cada vez que se insista en aberraciones inaceptables por irracionales.