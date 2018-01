Padre del moderno nacionalismo canario

Hace muchos años que Victoriano Ríos tiene asignada esa etiqueta, no

tanto por su labor ideológica, que también, sino desgraciadamente por la

escasez de intelectuales que hayan construido eso que a él le gustaba

denominar el moderno nacionalismo canario. Su reciente fallecimiento es

una nueva oportunidad para volver a dedicarle un particular homenaje a

su figura y su legado, ahora que ya no me lo pueda reprochar.

Mi padre, médico de formación y docente de vocación, fue un humanista

que profesó el nacionalismo cuando muy poca gente lo hacía, en el

sentido de que tenia la firme convicción de que, ante la lejanía e

insularidad de Canarias, se requería de gente que la defendiese frente a

incomprensiones y olvidos de los que gobernaban desde la distancia, así

como que dicha defensa de nuestra tierra se conseguiría al ser capaces

de arraigar una conciencia colectiva de nuestra identidad como pueblo

diferenciado, que debía manifestarse a través de una inequívoca voluntad

de autogobernarnos (es sorprendente cómo al cabo de los años ese

pensamiento político sigue teniendo una extraordinaria vigencia).

Abrazó esa forma de entender el nacionalismo cuando casi estaba

prohibido pensar, en los estertores del franquismo, alertado de ver cómo

la Nación española maltrataba a una de sus teóricas provincias,

el Sáhara, dejando a sus habitantes, españoles con DNI, tirados a su

suerte. El temor a que eso mismo pudiera volver a repetirse con Canarias

motivó, en un momento de profundas transformaciones políticas derivadas

de llegada de la democracia, que Victoriano empezara a teorizar sobre el

nacionalismo desde una perspectiva inédita hasta ese momento: la

construcción tricontinental del País canario, dada su vocación

europeísta; ese enfoque es distinto -incluso complementario- al

decimonónico nacionalismo americanista de Secundino Delgado y al

colonialista-africanista de Cubillo. Esa fue, junto a una

concepción archipelágica de Canarias -célebre es su Islas o Archipiélago

en la lucha por el reconocimiento de las aguas canarias-, su principal

contribución intelectual al nacionalismo canario. Ese europeísmo es, sin

duda, el germen del moderno nacionalismo canario, que ha servido de base

a formaciones como el Partido Nacionalista Canario, las Agrupaciones

Independientes de Canarias o Coalición Canaria -a las que ayudó a crear

y consolidar- para construir su ideario político, y que consiguieron

erigirse, quizás por contribuciones de personas como él, en la ideología

gobernante en Canarias durante los últimos 20 años.

Que ese nacionalismo canario fuese tricontinental -que después Juan

Manuel García Ramos denominó atlantista- impedía que fuera

independentista, porque fue construyéndose a la vez que el nuevo espacio

de integración europeo en el que no cabían deserciones sino adhesiones,

en la creencia de que precisamente esa construcción europea

supranacional y un estatus singular en su seno servirían de dique de

contención que impidiera que se repitiera en Canarias lo del Sáhara.

También contribuiría a corregir olvidos y maltratos, máxime cuando ese

proceso de convergencia europea coincidió con la construcción del Estado

de las Autonomías, que mi padre contribuyó a apuntalar, primero como

presidente del Parlamento de Canarias (1987-1995), y después como

senador de designación autonómica (1995-2003).

Durante su vida política, su sabiduría y su saber estar han cautivado a

muchos canarios de distintas ideologías por su sentido de Estado, por su

laboriosidad y por su rectitud. He tenido la inmensa suerte de vivir a

su lado durante todos estos años y de aprender todo de él. Me quedo,

sobre todo, con su generosidad y con su forma de ser canario

-la canariedad- siempre en positivo y nunca contra nadie. Estuvo

convencido hasta el final de la necesidad de que el pueblo canario se

debía articular a través de formaciones políticas que no se plegasen a

intereses ajenos a nuestra tierra. Si acaso, tras casi 40 años años de

autogobierno, evolucionó, casi en la intimidad, hacia posiciones mucho

más reivindicativas por el agotamiento, por no decir involución, del

Estado de las Autonomías (lo que sucede en Cataluña es una muestra de

ello). Insistía frecuentemente en la necesidad de una Canarias fuerte,

unida y cohesionada que, sin necesidad de dejar de formar parte de un

Estado español plurinacional, pudiera controlar sus

aguas archipelágicas, tuviera una hacienda propia, gestionara sus

puertos y aeropuertos o se relacionase directamente con los países de su

entorno geográfico y cultural. Eso, aunque se parezca mucho, no es

independentismo… Ese es su legado político (el humano es mucho mayor),

que los que creemos en esta tierra tenemos la obligación de difundir en

pos de una Canarias mejor. Solo espero que no se haya ido con él…