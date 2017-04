Transformar Gran Canaria

El pasado martes 11 de abril convoqué, con el grupo de Gobierno, y en el Patio del Cabildo de Gran Canaria, a instituciones públicas y distintas representaciones de la sociedad civil para presentarles una ambiciosa inyección económica para esta isla. Ante la mayoría de los ayuntamientos, del rector, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, de los presidentes de la Cámara de Comercio, de la CCE, de la AECP, de entidades de conservación, de asociaciones empresariales e industriales… anuncié la puesta en marcha de un importante plan de inversiones para Gran Canaria, en el ejercicio de 2017, de 243,943.401 millones de euros al que llamamos Plan Transforma Gran Canaria, porque nuestra voluntad es transformar la realidad social y económica de la isla en la que vivimos.



Es la primera vez en su historia que el Cabildo aprueba una inyección económica de este calado en un ejercicio. Casi 250 millones de euros. Casi 42.000 millones de las antiguas pesetas. Más de 700 obras y actuaciones distintas distribuidas por los distintos rincones de Gran Canaria. Se habla de una inversión del estado para Canarias de 270 millones de euros. Si se distribuyera de manera equilibrada nos corresponderían 106 millones de euros, menos de 70 euros per cápita. Con el Plan que acabamos de presentar la distribución sería de 288,6 euros por habitante. Son inversiones que se ejecutarán desde todas las áreas del Cabildo en coordinación con los municipios y las organizaciones afectadas en cada caso para así avanzar, junto a la pequeña y mediana empresa, ayuntamientos, Cámara de Comercio, entidades de conservación, Universidad y sindicatos. En definitiva, de la mano “de la sociedad viva de Gran Canaria”.



El Plan Transforma Gran Canaria 2017 se divide en cuatro apartados, el primero de ellos relativo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, dotado de 62 millones procedentes de los 300 que el Cabildo tiene en los bancos sin poder tocar debido a la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad, una norma estatal que obliga a mantener el dinero ocioso y contra la que ya se ha alzado la Federación de Municipios y Provincias. Aun así, cumpliendo los rigurosos requisitos para utilizarlo, hemos conseguido diseñar un plan financieramente sostenible manejando los resquicios que nos permite la Ley. Los siguientes apartados corresponden al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), dotado de 68,3 millones (la mitad aportado por al Cabildo y los municipios y la otra mitad por el Gobierno canario), 100 millones del plan de inversiones insular recogido en el presupuesto de 2017 y, finalmente, una partida de 13 millones de incorporaciones de 2016.



Estamos analizando con precisión su incidencia sobre la creación de empleo y no tenemos aún los datos, pero estamos convencidos de que miles de personas podrán acceder a un trabajo durante el transcurso de las obras y muchas otras personas podrán ser contratadas una vez finalizadas.



Este grupo de Gobierno asumió, hace apenas 21 meses, un compromiso con la ciudadanía sustentado en diez objetivos fundamentales: 1.- Impulsar planes contra la pobreza y la desigualdad y políticas sociales inclusivas. 2.- Ejecutar planes de empleo para acercar al mundo del trabajo a los hombres y mujeres desempleados. Para formar, para insertar, para facilitar la emprendeduría. 3.- Rescatar y potenciar el sector primario, para disminuir la dependencia alimentaria del exterior que hoy llega a más de un 90 %. Para alcanzar las mayores cotas que podamos de soberanía alimentaria. 4.- Apostar decididamente por las energías renovables para avanzar en la soberanía energética de Gran Canaria. 5.- Apoyar a la Innovación, la Investigación, el Desarrollo y la sociedad del conocimiento para mejorar todos nuestros sectores productivos y para incorporar nuevas propuestas de progreso y crecimiento. 6.- Poner en marcha políticas públicas orientadas a la mejora de la competitividad, diversificación e internacionalización de la economía productiva de Gran Canaria desde varias vertientes: impulsando la economía digital y el proyecto de isla inteligente, apostando por el sector audiovisual (cine, tv, animación, contenidos digitales); desarrollando todo el potencial que tiene la isla en actividades ligadas a la economía azul (biotecnología y cultivos marinos, servicios off-shore…); apoyando y atrayendo nuevos emprendedores en nuevos sectores productivos; potenciando la industria y el comercio; abriendo nuevas vías alternativas y complementarias al turismo de sol y playa. 7.- Diseñar un gran plan de inversiones estratégicas para la isla que dinamice la economía y el empleo y garantice una mayor implicación del Cabildo con el turismo como sector estratégico fundamental en nuestra economía y con las mejoras de las infraestructuras y equipamientos de la Isla en transportes, aguas, carreteras, etc. 8.- Defender el concepto integrador de Gran Canaria como una eco-isla, que apueste por la movilidad sostenible, la protección del territorio y el paisaje, el tratamiento limpio de los residuos, las energías limpias, la potenciación del mundo rural que mantiene viva la identidad de nuestra isla, la reforestación, la sostenibilidad social, económica y medioambiental, la eficiencia y el ahorro en energía y agua, el urbanismo no especulativo adaptado a la realidad climática, paisajística y cultural, el turismo verde, la protección de nuestra biodiversidad. 9.- Asumir que la cultura y el deporte deben ser elementos fundamentales para la cohesión social. Para la integración comunitaria. También para generar economía. Para convertirnos en vanguardia de la modernidad y también para reafirmarnos en nuestra identidad como pueblo y 10.- Garantizar la salvaguardia de lo público como garantía y compromiso ante los ciudadanos de amparar la equidad y la igualdad a través de los servicios universales. Para hacer posible la participación real de la sociedad civil en los asuntos comunes.



Durante este tiempo hemos trabajado para afianzar este modelo en el que creemos firmemente. Para desarrollar un proyecto de trabajo con el que nos comprometimos. Y los resultados nos avalan. Los datos son incuestionables y la economía de la isla avanza en positivo de la mano de la conjunción de esfuerzos de la iniciativa pública y la iniciativa privada. De las administraciones y de la sociedad civil.



Los indicadores sociales y económicos han progresado positivamente desde hace un año y medio para acá. Gran Canaria es la isla donde se ha producido un mayor aumento del número de turistas desde todos los países; hemos aumentado la conectividad aérea; el gasto turístico y la estancia media del turista se ha incrementado considerablemente; la variación interanual de cruceros es de un 79,53 % y la media de Canarias es del 53,42 %; lideramos el proceso de renovación turística; hemos facturado un 15 % más de ingresos turísticos frente al año anterior; ha disminuido el número de hogares bajo el umbral de la pobreza; ha disminuido el desempleo; hemos mejorado en los índices de confianza empresarial; los índices de crecimiento de la exportación de plátanos han aumentado en Gran Canaria en un 13,47 %; tenemos un consumo energético mayor, indicativo de crecimiento económico; el Aeropuerto de Gran Canaria está en sus mejores momentos; el Puerto de La Luz y de Las Palmas es muy superior en cruceros, mercancías y contenedores a la media de los puertos del Atlántico medio; en importación y en exportación seguimos avanzando en positivo; al igual que en el incremento de transacciones inmobiliarias…



Pero no nos podemos dormir en los laureles. No cabe el pesimismo. Para esta situación es más cierta que nunca aquella expresión de que “el optimismo de la voluntad es revolucionario”, como fuerza que anima la acción y el compromiso. Ese optimismo es el que anima a las mujeres y hombres que hoy gobernamos el Cabildo de Gran Canaria y además coincide con la mayoría de nuestros conciudadanos grancanarios que comparten ese mismo optimismo ilusionante. No es tiempo de diagnósticos interesados sino de confianza en la isla de nuestra vida. Jamás vamos a renunciar a nuestra voluntad y compromiso de defender el interés general, nuestro programa de gobierno y, por encima de todo, a Gran Canaria, cuya sociedad nos dio el apoyo y la confianza para hacerlo posible. Y para hacerlo realidad, ahora damos un paso más y llenamos la isla de inversiones de futuro. Las obras previstas tocan todas las áreas, necesidades y rincones de Gran Canaria. Y van desde actuaciones en las Dunas de Maspalomas, a la recuperación paisajística de la autopista del sur y la autovía del norte, a la ampliación de Infecar, a poner platós a disposición de la industria cinematográfica, a transformar el antiguo psiquiátrico en un centro para atender a personas con trastornos de conducta y, a continuación, ampliar su prestación a la atención de más 200 mayores, al Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, a Risco Caído, a la compra de suelo en la zona aeroportuaria, a la mejora de las carreteras insulares, a la fibra óptica y la isla inteligente, a transportes, a la Casa del Vino y la bodega insular, a los centro de El Pino, El Sabinal y Santa Rosalía, a acciones en el Centro Insular de Deportes, a potentes políticas de empleo, a una importante partida para los espacios turísticos del sur, a energías renovables, a puntos de recarga para vehículos eléctricos, a plantas fotovoltaicas, a obras en los polígonos industriales de Gran Canaria y zonas comerciales abiertas, al albergue juvenil de Tamadaba, al Museo Insular de Lucha Canaria, a pasarelas peatonales, a la MetroGuagua, a desaladoras, a pistas forestales y Jardín Canario, a viviendas sociales, al puerto de Taliarte, a la recuperación del frente marítimo de Las Canteras, a depuradoras y desaladoras, a hoteles rurales, etc.

244 millones de euros para impulsar la economía de Gran Canaria. Para seguir creciendo. Para continuar avanzando en nuestra intención de Transformar Gran Canaria.