Las cuentas y los cuentos del alcalde Hidalgo

Los presupuestos de todos los Ayuntamientos de España, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen un capítulo denominado “Bases de Ejecución”, en las que se especifica todo lo relativo al presupuesto anual. Entre otras, se detalla la información a entregar, sobre la ejecución presupuestaria trimestral, al Pleno municipal, que “…se realizará en el mes siguiente al vencimiento del trimestre natural”.

El pasado mes de octubre el gobierno municipal no entregó el grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre. La oposición lo pidió pero no sirvió de nada. Ni siquiera se dio una excusa formal. El lunes 18 de diciembre, los grupos de la oposición lo recibieron. Siendo solamente tres páginas, dan una información muy interesante, ya que reflejan la situación real de las cuentas municipales.

Del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, con un presupuesto de 110 millones de euros, en nueve meses solo se había gastado el 52%. Este capítulo es el que cubre los servicios municipales a la ciudadanía (parques, jardines, limpieza, alumbrado, etc.) y más concretamente los servicios sociales que el Ayuntamiento presta a los más necesitados.

Por otra parte, del capítulo de inversiones reales, con un presupuesto de 38,4 millones de euros, en los nueve meses solo se había gastado el 24%, es decir 9.181.492 euros.

Del presupuesto total de gastos por 368 millones de euros, en los primeros nueve meses del año se habían gastado 182,9 millones de euros, menos del 50%.

Los fondos líquidos municipales (el dinero que tiene el Ayuntamiento en los bancos) a 30 de septiembre, ascendían a 165,3 millones de euros, pero el pago a proveedores ha ido empeorando en el trimestre. En julio, el periodo medio de pago era de 76 días; en agosto, de 80 días; y en septiembre, de 100 días.

Alguien tendría que estar muy preocupado por la situación de la gestión económica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y ese alguien es el alcalde Augusto Hidalgo, que es, al mismo tiempo, el Concejal de Economía y Hacienda. ¡Si el Ayuntamiento fuera una empresa privada, al director-gerente lo habrían puesto en la calle!

Pero mientras no se ejecutan en tiempo y forma las partidas presupuestarias que nos afectan a los que vivimos en la ciudad, se amasa el dinero en los bancos, y se tarda 100 días en pagar a los proveedores, el alcalde se ufana diciendo que nuestra ciudad es la segunda en España en tener sus cuentas saneadas, ya que no se debe ni un euro a los bancos. ¿Y para qué nos sirve a los ciudadanos esa medalla?

La Provincia recoge unas palabras del alcalde Hidalgo diciendo que “su gobierno ha aumentado la inversión y el gasto social y dejado la deuda a cero”. Si el aumento de la inversión es el que se muestra en el grado de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre — 9.181.492 euros en nueve meses (un 24% de la cantidad presupuestada) — o el alcalde no se entera de lo que pasa en el Ayuntamiento, o nos intenta engañar como si fuéramos idiotas.

Con respecto al gasto social, incluido en los gastos corrientes en bienes y servicios, más de lo mismo. De nada sirve aumentar cada año las partidas presupuestarias para dicho gasto social si luego no se tiene la capacidad de gestionar – y gastar – lo presupuestado.

Con respecto a la deuda a cero de la que continuamente hace mención como un gran logro en su mandato, habrá que recordarle al alcalde – y Concejal de Economía y Hacienda – que no ha tenido más remedio que gastar parte de los remanentes del ejercicio 2016 en saldar deuda bancaria, porque Hacienda no le deja gastar el resto de los remanentes (más de 16 millones de euros) en inversiones financieramente sostenibles porque el Ayuntamiento incumple con el pago a proveedores que, debiendo ser de 30 días, en septiembre estaba en 100 días. ¡La historia hay que contarla completa, ya que una verdad a medias es la peor de las mentiras!

Últimamente, en todas sus declaraciones Augusto Hidalgo arremete contra Hacienda porque no le deja gastar el dinero del superávit para poder aumentar la inversión en los barrios. Trata a la “Regla de Gasto” impuesta por Hacienda estatal de absurda, injusta, ridícula, etc., pero no se acuerda de que si cumpliera con el pago a proveedores, habría podido gastarse otros 16 millones

También saca pecho con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad presupuestaria, en base a que el Ayuntamiento tiene cero déficit y cero deudas con los bancos. Es posible que sea así, pero convendría que leyera lo que el pasado 19 de diciembre decía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la AIReF, Las Palmas de Gran Canaria es una de las seis ciudades mayores de 250.000 habitantes de España que se prevé incumpla la Regla de Gasto este año 2017.

Si esta previsión de la AIReF se hace realidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría que confeccionar un Plan Económico Financiero para la Hacienda estatal y, además de cumplirlo, estar bajo el control directo del Ministerio durante dos años (2018 y 2019). ¡Sería un buen final de mandato municipal para el Concejal de Economía y Hacienda, y además alcalde de la Ciudad! Así pasaría a la historia de nuestra ciudad por ser el único alcalde bajo control de la Hacienda estatal, por no cumplir con la ley.