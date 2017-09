De la mezquita y 'El Confidencial'

El pasado 6 de Septiembre, el digital EL CONFIDENCIAL, saca una noticia titulada: ARABIA SAUDÍ ULTIMA SU PLAN PARA CONSTRUIR OTRA MEZQUITA EN SUELO CEDIDO POR PODEMOS. No sé por qué el periódico confunde el partido en que milito con el Ayuntamiento en que gobierno. Quizás le viene la costumbre porque en demasiados casos los viejos partidos del sistema han confundido sus intereses con los de la administración. En cualquier caso, no me corresponde a mí explicar ese titular, sino precisar que el suelo no fue cedido por el Gobierno municipal en el que participo. Fue cedido en virtud de un acuerdo que firmó el señor Soria cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y que suponía el cumplimiento a su vez de un acuerdo de la Junta de Gobierno local de 9 de junio de 2015, siendo alcalde el señor Cardona, los dos del Partido Popular. El texto de dicho acuerdo dice literalmente:

“Con relación al Convenio urbanístico a suscribir con la Liga del Mundo Islámico centro Cultural y Religioso Islámico de Madrid, para la cesión de uso de la parcela municipal calificada con Uso religioso (RG), sita en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, de Las Torres, se acuerda:

Primero.- Desestimar la totalidad de alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, por ajustarse el Convenio, tanto en su objeto como en su procedimiento, a la legislación vigente de aplicación. Deberá comunicarse a cada uno de los representantes de los escritos la desestimación de sus alegaciones con su correspondiente motivación, expuesta en el informe jurídico emitido con fecha 16 de abril de 2015 obrante en el expediente junto con el presente Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad.

Segundo.-Aprobar definitivamente Convenio urbanístico a suscribir con la Liga del Mundo Islámico-Centro Cultural y Religioso Islámico de Madrid, para la cesión de uso de la parcela municipal calificada con Uso Religioso (RG) sita en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca de las Torres, del siguiente tenor literal: …”

Después viene el texto del convenio que es el que yo firmé con la única variación de que en vez de figurar el nombre del concejal de urbanismo del Partido Popular figura el mío. Tengo que recordar que las elecciones se celebraron en Mayo y que el 9 de junio aún no habíamos tomado posesión. El PP ni siquiera nos informó de la existencia de ese convenio. Nos enteramos por los servicios municipales. Y viendo que todo estaba legal y jurídicamente correcto firmamos el acuerdo atendiendo a las necesidades de los más de 28.000 palmeños de religión musulmana. La inmensa mayoría pertenecientes a familias largo tiempo arraigadas en la ciudad.

Aún recuerdo como en mi lejana infancia los llamábamos “jarandinos”, supongo que en referencia a su habla. Es una comunidad viva, de diversa procedencia. Hay desde médicos palestinos a arquitectos egipcios, comerciantes libaneses, etc… Nos parece que roza la incitación al odio religioso el mezclar terrorismo con esa comunidad canaria. Una comunidad que se ve obligada a practicar su religión en pisos, con las consiguientes molestias para ellos y los vecinos de los edificios afectados.

Nos parecía y nos sigue pareciendo justo que si un gobierno municipal del PP les había quitado su propiedad para construir los túneles de Julio Luengo, otro gobierno municipal cumpliese el acuerdo inicial. De lo contrario, el principio de continuidad y seguridad jurídica de los actos de la administración municipal se vería afectado. ¿Qué pasaría si un gobierno, que es transitorio por cuatro años, se negara a cumplir los acuerdos del anterior? ¿Quién invertiría en una ciudad en la que el planeamiento se cambiara a gusto del gobernante o no se cumpliesen los acuerdos y convenios? Firmar el Convenio no solo era justo sino además obligatorio si no queremos convertir la política en un ejercicio arbitrario del poder.

Pero la información de El Confidencial no sólo oculta que la aprobación del Convenio fue antes de nuestra toma de posesión. También enreda con el terrorismo e insinúa que se predica desde la Mezquita de Madrid y que se predicaría desde la de Las Palmas. Lo que nos parece absurdo e injurioso. El terrorismo no se predica abiertamente en ninguna mezquita pública y controlada. Se predica en la clandestinidad, en las mezquitas que no son públicas y no están controladas. La insidia del periódico es insinuar que en esa futura mezquita, para la que aún no han presentado ningún proyecto, se va a predicar el terrorismo. Conclusión que se desliza continuamente en los textos de El Confidencial, quizás para vincular a Podemos con el terrorismo. Si el redactor de la noticia es un especialista en estas cosas de los servicios secretos a los que dice consultar parece que no ha aprendido nada de sus “fuentes consultadas”.

En fin, recapitulemos:

José Manuel Soria como alcalde de Las Palmas expropia hace más de 25 años los terrenos a la comunidad musulmana de la ciudad. A cambio ofrece suelo para la construcción de la mezquita.

El gobierno municipal del PP el 9 de junio de 2015 aprueba el convenio de manera definitiva.

Nosotros firmamos el convenio aprobado anteriormente.

No se ha pedido ninguna licencia ni presentado proyecto al respecto.

Hay más de 28.000 palmeños que practican la religión musulmana en nuestra ciudad. Tienen todo el derecho a que se le compense la pérdida de su propiedad.

Y sobre todo, no se puede mezclar religión musulmana con terrorismo. Esperemos que estas torpes líneas hayan aclarado la cuestión lo suficiente y que la próxima vez El Confidencial confirme sus noticias de mejor manera.