La neodictadura del PP, enemiga de la cultura

Se está dibujando en el panorama político español una nueva neodictadura que en definitiva es la continuación de los 40 años de franquismo y los 40 años de bipartidismo protagonizados por el Partido Popular y el PSOE. El ciudadano Borbón Grecia, heredero de Juan Carlos Borbón Borbón que fue designado por el dictador Franco, le dijo a la alcaldesa elegida democráticamente por el pueblo de Barcelona, Ada Colau, que estaba para defender la Constitución, pero debe ser los artículos que le caen en gracia, porque el Artículo 20 ha quedado pisoteado, cercenado, en tres casos que se han producido de forma vertiginosa en apenas veinticuatro horas. En el citado artículo se afirma que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la clausula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades; el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.



De repente, emulando a la dictadura franquista que prohibía y quemaba libros, obras de teatro y cine, y cualquier manifestación democrática, la neodictadura del Partido Popular/Ciudadanos con el apoyo tácito del PSOE ha censurado de una tacada a Josep Miquel Arenas Beltrán “Valtonyc”, por enaltecimientos del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y al que le piden tres años y medios de cárcel por una serie de canciones que a la autoridad competente y fascista no le ha gustado. No contentos con la arremetida al rapero balear, que rapero y para los ignorantes retrógrados les diré que no se pelan al cero, sino que crean una música moderna, rap chicano, rap conciencia, rap político, hardcore rap, hip-hop, west coap rap, y otras. Pero también ha sido víctima de la contradictoria Justicia el periodista Nacho Carretero por su magnífico libro “Fariña”, en donde relata con pelos y señales la historia del narcotráfico gallego. Pero son tan torpes los impresentables del Partido Popular y algunos jueces que les sirven babosos y supeditados al Ejecutivo, que el embargo de “Fariña” ha significado que las ventas en Amazón se hayan convertido en número uno de publicación, pero es que además el secuestro llega dos años después que el libro se publicara y tras nueve ediciones del mismo.



La trilogía de la censura, la reprobación artística e intelectual, agudiza la contradictoria Justicia española, y dos puñetas, y termina la furiosa racha en ARCO, que a instancias de IFEMA, censuraron la serie de 24 fotografías de Santiago Sierra, titulada “Presos políticos en la España contemporánea”, en las que aparecen pixeladas de los presos catalanes y de los jóvenes de Altsasu. Los estupendos censores hicieron que el precio de obra subiera como la espuma, y fue vendida por 80.000 euros (ochenta mil euros) ¡chúpate esa censura!. Si hablaba de la contradictoria Justicia española es por la diferencia, valga la expresión moderada, del tratamiento que recibió el etarra Juan Carlos Yoldi al que le pedían 64 años de cárcel, y al que la Audiencia Nacional permitió primero recoger su acta de diputado de Herri Batasuna, y posteriormente el 26 de febrero de 1987 presentarse como candidato a lehendakari por el partido abertzale de Euskadi. Enorme, profunda, sorprendente, inexplicable decisión con la de ahora del juez Pablo Llarena que ha denegado el permiso solicitado por Oriol Junqueras primero, y Jordi Sánchez ahora, a presentarse a la sesión de investidura del Parlament de Catalunya. ¿Será que en 1987 había más democracia que ahora, incluso con una ETA en plena actividad?. Cataluña no han tenido una ETA, no ha habido terrorismo, y tanto Junqueras como Sánchez son gente pacífica y de orden, y además católicos practicantes, cosa que es muy del agrado del Partido Popular al menos de boquilla para fuera.¡Que me lo piquen menuó que no lo entiendo!. O sí, si lo entiendo. Claro, es que Yoldi no tenía opciones a ser lehendakari y tanto Oriol y Sánchez si pueden ser presidentes de Catalunya. La neodictadura española está funcionando a pleno rendimiento.