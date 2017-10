Todo por la pasta

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria, presidido por el exdirigente del PP Mario Romero Mur, se define como “un grupo de opinión cuyo principal objetivo es proponer soluciones para lograrel progreso económico y social de Canarias”. Hay que tener en cuenta que cuando un empresario habla de progreso económico y social de una comunidad se está refiriendo en realidad a su propio progreso. Primero él y si de paso progresan los demás, mejor.

Cuando el Círculo de Empresarios se autodenomina “grupo de opinión empresarial” lo que en realidad quiere decir es que es un grupo de presión o cabildeo, o sea, un lobby, un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a su capital. No se deje engañar.

Los empresarios suelen ser conservadores en casi todo menos en lo económico, donde son liberales (aunque aceptan las subvenciones) y progresistas porque quieren su propio progreso. El beneficio de la sociedad es un dato colateral, a no ser que sea limitada o anónima. Los empresarios, por lo general, votan a la derecha. Ahí tiene usted a Romero Mur y también al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, otro leal militante del PP.

Es como cuando usted escucha a los empresarios decir con solemnidad que ellos cumplen un rol fundamental en la sociedad, que es crear riqueza. No le haga mucho caso. Un empresario no es un ser altruista y desinteresado que piensa en sus prójimos como en él mismo. Tratará de crear riqueza, pero para su propio bolsillo. Otra cosa es que necesite trabajadores que le saquen las castañas del fuego. Tenga usted por seguro que si un empresario no necesitara personal para hacerse rico, prescindiría de él. Es como cuando un político le dice que está metido en la cosa porque tiene vocación de servicio público. No se crea ese tópico. El tampoco se lo cree.

El otro día unos cuantos empresarios se acercaron al Palacio de Justicia para decirle a Antonio Doreste que ellos estaban con la magistratura independiente, tan denostada estos días, que la apoyaban en estos críticos momentos de insurrección soberanista en Cataluña y blablabla. El dinero es cobarde y huye de los sitios poco rentables como de la peste. Y aunque no tiene patria, quienes lo manejan presumen paradójicamente de ser más patriotas que nadie. Que alguien me resuelva este jeroglífico, por favor.