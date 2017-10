Tanta promoción de restauración y luego...

Hay casi ciento noventa mil bares en todo el territorio español, según la Federación Española de Hostelería (FEHR), pero ninguno aparece en la lista de los cincuenta mejores del mundo que, desde 2011, publica la revista Drinks International, este año encabezada por el American Bar, localizado en el hotel The Savoy, en Londres. La evaluación se produjo entre bares de veinticuatro ciudades de diecinueve países.

Se dirá que es un ranking como otro cualquiera pero no hay que perder de vista que aquí se viene haciendo desde hace tiempo un esfuerzo promocional considerable de la gastronomía y de la restauración (no hay comunidad que no incluya la riqueza y las bondades del sector en sus programas y soportes) sin que aparezcan menciones positivas, excepción hecha, de las clasificaciones de dos y tres tenedores en prestigiosas guías y firmas especializadas o vinculadas a cocineros de prestigio mundial. Vaya lo uno por lo otro.

Son los empresarios y propietarios de los establecimientos quienes, en todo caso, diferenciando categorías y modalidades, deben tomar nota para saber qué requisitos deben atender y qué parámetros han de cumplir para aparecer en esos listados de mejores. Nadie pone en duda el nivel de muchos de ellos en nuestra comunidad y en nuestro país, pero se ve que en otras latitudes lo es superior.

Según la FEHR, en España, en el sector de la restauración se integran más de doscientos setenta mil establecimientos. La mayor parte son bares y otros establecimientos de bebidas, que suman 188.000 locales; seguidos de los restaurantes y cafeterías, con 71.748. Por detrás se encuentran las empresas de colectividades y 'catering' que reúnen 14.890 locales. Otro estudio de la misma Federación, realizado en colaboración con 'Coca-Cola' y titulado 'Benditos bares en datos', en nuestro país hay un promedio de 2,8 establecimientos por cada mil habitantes.

Madrid es la ciudad que cuenta con mayor cantidad de locales, con un total de 6.758; pero teniendo en cuenta la relación entre los bares y la población, la ganadora sería León, con 635 establecimientos, es decir, 5,03 bares por cada mil habitantes leoneses. A continuación se sitúa Ibiza, con 4,52 bares por cada mil (con 224 bares), y Salamanca, con 612 bares, 4,22 establecimientos por cada mil residentes.

Los datos tienen su interés pues a menudo, en conversaciones y coloquios, solemos decir que determinada comarca o franja territorial es la que concentra mayor número de restaurantes, guachinches o bares. A la espera de contrastarlos, se plantea, una vez más el dilema de si es más importante la calidad que la cantidad. De momento, se confirma que aquí nos pasamos una buena parte del tiempo en bares y establecimientos.