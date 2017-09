Por una reforma fiscal justa y redistributiva

Coalición Canaria lleva anunciando meses una reforma fiscal que no llega. Siguen sin concretarla mientras miden la aceptación social que pudiera tener y van articulando los posibles pactos para aprobar los Presupuestos Generales, ya que a día de hoy no tienen garantizada la mayoría suficiente para sacarlos adelante. Y eso que en Madrid le han puesto la alfombra roja a Rajoy, apoyándolo en todo. Les toca ahora hacer algo a lo que no están muy acostumbrados, dialogar para llegar a acuerdos.

Y porque es el momento de hablar, desde Podemos queremos recordar a los dirigentes de Coalición Canaria que el perfil social de un Gobierno queda perfectamente definido cuando plasman sobre el papel los presupuestos. ¿Cuánto dedicamos a las personas y cuánto a las obras? ¿Cuánto dedicamos a satisfacer los derechos de la mayoría social, y de manera especial de los más desfavorecidos? ¿De dónde obtenemos los ingresos, vía impuestos, para que haya una verdadera redistribución de la riqueza y se avance en justicia social y redistributiva? ¿Son suficientes las medidas adoptadas para satisfacer el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al empleo, a la educación, a la dependencia?

Es decir, ¿cómo va a mejorar la sociedad canaria en 2018 respecto al año anterior con estos presupuestos? Ese es el gran reto y la gran responsabilidad que deberían tener los miembros del Gobierno primero, y las diputadas y diputados después. Hay que definir las prioridades, determinar cómo y dónde se gasta o invierte el dinero del erario público.

Por ello, porque en Podemos tenemos claro nuestras prioridades, el Gobierno de Clavijo nos tendrá enfrente si trata de continuar con los recortes y con el debilitamiento del sector público. Nos va a seguir teniendo enfrente si la anunciada reforma fiscal termina sobrecargando a las personas con menos poder adquisitivo, y no se le exige un mayor sacrificio a los que más tienen.

No vamos a consentir que el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias continúe situándose en torno al 35 por ciento, mientras que los millonarios siguen acumulando riqueza de forma vergonzante.

Desde Podemos vamos a seguir defendiendo una Renta Básica Universal, más conocida como una Renta Garantizada. No queremos caridad ni doctrinas neoliberales con políticas excluyentes. Exigimos justicia social y dignidad humana.

Le toca ahora a Coalición Canaria definir, una vez más, de qué lado se van a poner. Si una vez más volverán a satisfacer los intereses de los grandes empresarios o si por una vez pensarán en el conjunto de la ciudadanía.

En Podemos lo tenemos claro. Siempre estaremos en el lado de la defensa y de la mejora de lo público, siempre apostaremos por redistribuir la riqueza y defender los derechos de todas y todos. En este bando, les estamos esperando.