UNA CONVERSACIÓN CON LEE MOYER

Y es que el buen hacer de Lee Moyer le ha llevado a trabajar con marcas tan importantes como lo son Paramount Pictures, Sony Pictures, 20th Century Fox, Discovery Channel, Electronic Arts, Hasbro, DDB Worldwide, Upper Deck, McGraw Hill, Broadway Play Publishing Inc., así como con las editoriales I.D.W., Moonstone. Devil´s Due, ABC/ Wildstorm y Dark Horse. No obstante, una de las cosas que más me llamó la atención de su largo curriculum, fue su trabajo -durante una década- como dibujante e ilustrador para el Museo Smithsonian de Historia Natural, situado, éste, en la ciudad de Washington, D.C.

Lee Moyer

Debo confesar que ésa era, a priori, la excusa argumental para sentarme a conversar con él, además de conocer más cosas relacionadas con su trabajo junto con el gran Michael William “Mike” Kaluta aunque, en realidad, eso vendría después. No obstante, nuestra conversación empezó por otros derroteros bien distintos, merced a un comentario sobre una de las obras expuestas.

CPA (Cómics para adultos): Desde que nos conocimos, el primer día de la convención, la imagen que tiene expuesta, en la que se ve a una chica de espaldas con un gran tatuaje, me recordó, de alguna forma, a Rachel, la protagonista femenina de Blade Runner…

LM (Lee Moyer): ¿Viste la película cuando se estrenó, por primera vez?

CPA: Sí, el mismo día del estreno, en 1982, y luego, cuando se volvió a estrenar en 1992, también asistí a la premier en la ciudad de Madrid.

LM: Yo también asistí al estreno en 1982, pero debimos ser los únicos entonces…

CPA: No sé en los Estados Unidos de América, pero en España la película fue un fracaso y no fue hasta diez años después cuando se empezó a hablar de ella. Entonces muchos llegaron a decir que la vieron durante su primer estreno, pero lo cierto es que no fue así. Lo sé, porque llegué a ver la recaudación en la ciudad en la que vivía y en otras ciudades, más grandes, y en todas pasó lo mismo.

LM: Sí, en los Estados Unidos, incluyendo las grandes ciudades, la película no fue bien recibida y solamente fuimos a verla unos pocos que conocíamos la novela y nos gustaba el trabajo del director. Ahora todo el mundo habla de ella, y más este año que se va a estrenar la continuación, pero la realidad, en aquellos años, fue bien distinta.

Rachael (Sean Young)

CPA: Siempre es igual, primero se estrena la primera parte y nadie va a verla. Luego se reestrena o se estrena una segunda parte, es un éxito, y todo el mundo confiesa que vio la primera parte, pero como a nadie le había gustado, no dijo nada…

LM: Es cierto, tiene su gracia que este año TODO el mundo hable de ella como si hubiese sido un éxito arrollador hace treinta y cinco años…

CPA: Así se escribe la historia. Bueno, volviendo al tema de esta conversación, una de las cosas que más me sorprendió mientras hacía “los deberes” fue su trabajo en el Museo Smithsoniano de Historia Natural de Washington, durante toda una década. ¿Cómo llegó a trabajar en uno de los museos de historia natural más importantes del planeta?

LM: Muy simple. En aquel momento vivía en Washington D.C. (Lee Moyer reside en la actualidad en la ciudad de Portland, Oregón) y sabía que no iba a pasar toda la vida allí. Una de las cosas que más me gustaba hacer era ir al museo -iba casi todos los días- y sentarme en una sala en la que se podían tocar los objetos que estaban allí guardados. Pasé horas dibujando todo lo que encontraba, ya fuera animal, vegetal o mineral (risas)

Un día, uno de los encargados del museo, con quien había hablado otras veces, me dijo si estaría interesado en trabajar en el museo como ilustrador y yo dije que sí. De esa forma comencé un periodo de mi vida en el que aprendí muchísimo sobre anatomía animal y humana, y sobre cómo dibujar todo tipo de plantas. Luego, todas esas experiencias me ayudaron en mi carrera como dibujante y colorista, un área, ésta, en la que se necesitan muchas referencias visuales para que después el resultado luzca como en la vida real. Aquellos años fueron geniales.

Portada Starstruck# 8 (I.D.W. 2010) Lápices: Mike Kaluta. Color: Lee Moyer

CPA: Le confieso que descubrí su trabajo cuando leí Starstruck, obra de Elaine Lee, “Mike” Kaluta y coloreada por usted (publicada en España por Norma Editorial) ¿Qué me puede contar de aquella experiencia?

LM: Trabajar con Mike Kaluta es uno de esos sueños que uno tiene y se llegan a cumplir. Mike (Kaluta) es un genio capaz recrear cualquier escenario, cualquier personaje o cualquier situación, por difícil que ésta pueda parecer en el guión. En el caso de Starstruck , novela gráfica basada en el libreto teatral de Elaine Lee -que se estrenó en el teatro N.E.T.W.O.R.K., en 1980- el reto era doble, porque quería combinar la escenografía, el vestuario y el color de la novela gráfica originales con los lápices y la visión de Mike (Kaluta). Admito que fue un trabajo muy duro, pero visto con el paso de los años, el esfuerzo realizado por I.D.W. -la editorial que decidió remasterizar la novela gráfica y la posterior serie publicada en 1985 por el sello Epic Comics- mereció la pena. Además, cuando me propusieron trabajar en el proyecto logré “aprobar” una de mis asignaturas pendientes, dado que cuando me enteré de que Starstruck se iba a convertir en una serie regular, me ofrecí para trabajar en ella. Además envíe una propuesta, con un pésimo dibujo de Brucilla “The Muscle” The hotheaded mechanic, fighter, and pilot, pero nunca fue contestada…

CPA: (risas) Sí, es cierto. Starstruck es una de las mejores historias gráficas publicadas en las últimas décadas y demuestra que un buen guión como el escrito por Elaine Lee necesita un buen dibujo, lápices, tinta y color para lograr que el resultado final merezca la pena.

Starstruck. Color original y versión coloreada por Lee Moyer para la versión publicada por I.D.W.

LM: Es que si se olvida la parte gráfica y solamente se le da importancia al guión escrito, no estamos hablando de una novela gráfica. Hay muchos casos en lo que pasa eso.

CAP: De todas formas, su primer trabajo con Mike Kaluta fue en la década de los ochenta, al poco de comenzar su carrera. Se trató de un homenaje gráfico y animado al personaje del GRAN Will Eisner, Spirit, en el video de Alan Parsons Project “Don´t answer me” (1984)

LM: Me gusta que lo tengas claro. Todavía hay personas que me preguntan en qué o en quién nos basamos para luego dibujar los personajes que aparecen en el video (risas). La verdad es que cuando nos encargaron el video se nos vino a la cabeza la idea de hacer algo que recordara al personaje de Spirit , dado que tanto a Mike (Kaluta) como a mí nos encanta la creación de Will Eisner. Nick es nuestra versión de The Spirit y Sugar, una versión de Ellen Dolan, aunque sin tener ninguna relación con el comisario Dolan, uno de los personajes principales de la colección original. El malo, Muscles “Malone” es eso, el malo.

Una vez que estuvo terminado y estrenado, el propio Will Eisner acudió al estudio de Mike (Kaluta) para ver los dibujos que habíamos hecho durante la producción del videoclip y, así, conocer más cosas del proyecto. Yo no acudí, porque estaba fuera de la ciudad, pero cuando regresé, Mike (Kaluta) me dijo que una vez que Will Eisner se marchó, se acordó de que no le había hablado de mí.

Nick & Sugar los dos protagonistas del video de Alan Parsons Project “Don´t answer me”, según el trabajo de Mike Kaluta y Lee Moyer.

CPA: Sería porque estaba impresionado por tener a una persona como Will Eisner en su estudio…

LM: Sí, sería por eso (risas)

CAP: De todas formas, el video es genial y me encanta el homenaje al trabajo de Georges Méliès y su Le Voyage dans la Lune (1902)

LM: Sí, eso fue una gran idea y me gustó cómo quedó, sobre todo cuando Nick le limpia el ojo a la Luna, al final del video.

CAP: Tras más de tres décadas trabajando como dibujante, diseñador y colorista ¿hay alguna cosa que le quede por hacer?

LM: ¡Sí! Llevo tiempo tratando de escribir una novela y, por una cosa o por otra, nunca tengo tiempo. Mis planes, cuando regrese a casa y termine con un par de cosas pendientes, es ponerme a buscar información y, cuando tenga todo lo que quiero, empezar con el proceso de escritura. No quiero adelantarte nada, pero es un proyecto que me hace mucha ilusión y me gustaría poder terminarlo pronto.

CAP: Estaremos atentos y miraremos el catalogo Previews todos los meses, con cuidado…

LM: Es una buena idea, aunque hasta dentro de un año o dos no creo que puedas encontrar nada (risas)

CAP: Da igual, lo miraré con más cuidado a partir del mes que viene (risas)

LM: Muchas gracias por tus preguntas.

CAP: Muchas gracias por sus respuestas y por el tiempo. Ha sido todo un placer

LM: Lo mismo digo.

