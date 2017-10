Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

JUEVES

Concierto:

Música francesa siglos XIX y XX. Quinteto de viento Aulos. Flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot. Tendrá lugar a las 19:30 horas en el Palacete Rodríguez Quegles (Pérez Galdós, 4). Entrada libre hasta completar aforo.

Aulos es un quinteto creado por profesores del Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria cuyos instrumentos ofrecen una rica diversidad de timbres. El concierto muestra las sonoridades del impresionismo francés con un repertorio que recrea piezas de grandes compositores de la hisotria de la música del periodo. Los autores escogidos tuvieron relación artística y lazos de amistad con pintores destacados del movimiento pictórico.

Repertorio:

Petite Suite, de Claude Debussy (1862 – 1918) 10’

Tres piezas breves de Jacques Ibert (1890 – 1962) 10’

Marcha fúnebre para una marioneta, de Gounod (1818 – 1893) 4’

Fuga para quinteto de viento, de Fauré (1845 – 1924) 5’

Le chimney du roi René, de Darius Milhaud (1892–1974) 10’

El pequeño negrito, de Claude Debussy (1862 – 1918) 4’

'Serie B y Ciencia Ficción'

VIERNES

Literatura

Serie B y Ciencia Ficción. El periodista y escritor Armando Ojeda acercará a los asistentes al género, a través de una charla que trata de la revalorización de autores de Ciencia Ficción como influencia en la conciencia literaria contemporánea.

19:30 horas. Palacete Rodríguez Quegles (c/ Pérez Galdós, 4). Entrada libre.

Fiestas de La Naval

'Celebration', por la Banda Sinfónica Municipal de Música. Se trata de un espectáculo estrenado en el pasado Festival de Teatro, Música y Danza TEMUDAS, que propone, junto a los integrantes de Swing Star: Adán Robayna, Juan Dávila e Israel Quintana, así como con el punteo de guitarra de Paco Marín Pérez y las voces de Ana Gil y Raquel Martín, un gran concierto dedicado alas tendencias y estilos musicales de la década de los 80 que incluye medleys de Carlos Santana, ABBA, Mecano o Michael Jackson, así como memorables temas de Earth Wind and Fire, himnos como "Yo quisiera ser civilizado como los animales", de Roberto Carlos, o I Will Survive de Gloria Gaynor; y el imprescindible “Celebration” de Cool and The Gang.

21:00 horas. Jardines del Castillo de La Luz. Entrada libre, hasta completar aforo.

Tropical Fest

Desde el viernes hasta el domingo podrás disfrutar de la música de T riángulo de Amor Bizarro, Joe Crepúsculo, Los Vinagres, Los Lola, además de bandas tributo a Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam y Extremoduro, entre otras.

El festival incluirá actividades de yoga, foodtrucks, mercadillo, zona de ocio...

Programa de Musicando, en el Pueblo Canario

SÁBADO

Musicando

¡Que suenen las cuerdas!. Domingo El Colorao, Javier Cerpa, Pedro M. Afonso y Yeray Rodríguez.

El timple de Domingo El Colorao, la guitarra de Javier Cerpa, la voz de Pedro Manuel Afonso y los versos de Yeray Rodríguez confluyen en un arranque redondo de la temporada de otoño 2017 del proyecto municipal Musicando. ¡Que suenen las cuerdas! se convierte en un paseo íntimo por la música de la tierra en el que la espontaneidad y la cercanía serán siempre el centro de la fiesta.

Un majorero y tres grancanarios tratarán de enamorarnos, una vez más, de la música heredada y que otros heredarán. Que suenen las cuerdas.

Se celebrará a las 21:00 horas en el Pueblo Canario. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición

'Dakar, una mirada'. E s el resultado de una década de trabajo conjunto en el que la riqueza surge de la combinación de puntos de vista: el del ciudadano-narrador local (Gomis) y el del extranjero fascinado por la vida que recorre el África urbana con idea de hacerse preguntas, de aprender, de intentar entender (o no) la atractiva complejidad de una mega urbe (Ortín).

Se puede ver hasta el próximo 5 de enero en Casa África.

Domingo

Fiestas de La Naval

La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria pondrá fin a sus intervenciones de octubre en el cierre de las fiestas de La Naval acompañando con célebres marchas procesionales a la imagen de Nuestra Señora de La Luz.

19:00 horas. Magna Procesión de la Octava de La Naval.

Exposición:

+F. Artistas post-conceptuales en Canarias 2000-2017. Último día para visitarla en el San Martín Centro de Cultura Contemporánea, con entrada libre y gratuita.

Esta exposición colectiva está integrada por una selección de obras de 46 artistas de distintas islas del archipiélago, que presentan una atractiva selección de piezas, testimonios de los más variadas poéticas y propuestas desarrolladas por las mismas en lo que llevamos de este siglo XXI, a través de obras en soportes diversos como fotografía, vídeo, pintura, escultura, instalación y performance. La exposición incluye firmas individuales y también colectivas o equipo artísticos, con la inclusión masculina.

