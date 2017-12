Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 14 de diciembre

Taller

Y llegó la Navidad. 18:00 horas. Biblioteca Pública Municipal de San Juan, calle Batería de San Juan, 1.

El último taller Y llegó la Navidad, coordinado por Leyda Torrent, se celebrará en la Biblioteca Municipal de San Juan. Los cuentos escogidos plantean escenarios y situaciones típicas de Navidad; son anónimos y circulan por internet. La sesión finalizará con un taller de manualidades en el que se realizarán tarjetas, adornos y bolsas de regalo.

Teatro

Cuentos del pirata Carapalo. 19:30 horas.Palacete Rodríguez Quegles, calle Escritor Benito Pérez Galdós, 4. Entrada gratuita hasta completar aforo (IMPORTANTE: retirada de pases a partir de las 17:30 horas en el propio Quegles).

La compañía Espíritus de Sal llega al Palacete Rodríguez Quegles con un espectáculo que combina el teatro de títeres, el clown, la narración oral, el verso, la interpretación y la música en directo para dar forma a un musical dirigido a los más pequeños. Se parte de tres cuentos relacionados con el mar en los que Víctor Bidart, escritor, humorista gráfico, guionista de televisión y actor, elabora una dramaturgia llena de gags cómicos, con canciones originales de Miki Galbán, que conforman un musical muy divertido.

Viernes 15 de diciembre

Belén

Inauguración Nacimiento Victoriano Escenas de Navidad. 18:30 horas. Palacete Rodríguez Quegles, calle Escritor Benito Pérez Galdós, 4. Entrada libre.

El belenista Fernando Benítez es el creador de un belén de inspiración victoriana que se alojará en el interior del Palacete Rodríguez Quegles y que llevará por título Escenas de Navidad. Contará con aproximadamente 10 metros de recorrido. Su horario será de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Inauguración del tradicional Belén de San Telmo y actuación del Coro Gospel Heaven Choir. 20:00 horas. Parque San Telmo. Entrada libre.

Fernando Benítez es el creador también del tradicional Belén del Parque San Telmo que este año contará con cuarenta metros de recorrido. De planta circular, por lo que cualquier detalle está totalmente a la vista, el Belén de San Telmo es el nacimiento con mayor tradición de la capital grancanaria y uno de los preferidos de los más pequeños. Se trata de una obra de inspiración hebrea clásica y para su diseño se emplearán unas 700 figuras. La inauguración del nacimiento se verá respaldada por la actuación del Coro Gospel Heaven Choir.

Conciertos

Khufu-Anch. 20:00 horas. Museo Néstor, calle Francisco González Díaz, s/n (Pueblo Canario).

El quinteto sinfónico de viento Khufu-Anch ofrecerá un repertorio de música de cámara. Khufu-Anch es un proyecto nacido en el aula de música de cámara del Conservatorio Superior de Música de Canarias en el año 2010 por la inquietud de sus componentes en este ámbito musical. Txenén Déniz a la flauta, Carlos López, al oboe, Pablo López, al clarinete, José V. Guerra, al fagot y Rubén Ortega, a la trompa, son los componentes de este quinteto que actuará en el Museo Néstor, que abrirá de forma excepcional y exclusivamente, dadas las obras de rehabilitación, para este concierto.

Concierto de Mora Manouche & Christmas Tremendo Swing. 20:00 horas. Palacete Rodríguez Quegles, calle Escritor Benito Pérez Galdós, 4. Entrada libre hasta completar aforo.

El grupo Mora Manouche ofrece un concierto muy vinculado con la Navidad, pero dejando claro que lo suyo el swing. Se trata de un proyecto musical de gypsy swing con grandes influencias del jazz que cuenta con un repertorio cargado de grandes clásicos que no dejará indiferente a nadie. Comandado por Rebeca Mora y Pablo Rodríguez, Mora Manouche, es una propuesta elegante que trata de llevar al espectador hasta las salas de fiesta de principios del siglo XX. Canciones pegadizas y fáciles de tararear sin dejar de lado el glamour y la delicadeza de aquellos años.

Sábado 16 de diciembre

Concierto

Efecto Pasillo: Barrio Las banderas. 21.00 horas. Auditorio Alfredo Kraus. Entrada: 20 euros.



La evolución de Efecto Pasillo les ha llevado por una parte a rastrear sus raíces musicales y por otra a seguir profundizando en la línea que han llevado hasta el momento. "En Barrio Las Banderas, su nuevo trabajo, hemos aportado novedades, estrenado cierta sonoridad, y por eso ha salido a la luz el folclor nuestro, incorporando ambientes de nuestra tierra pero sin perder de vista nuestro sello y lo que se espera de nosotros".

Yul Ballesteros y Germán López: Stupid Christmas. 20.30 horas. Teatro Guiniguada. Entrada: 10 euros

La original sonoridad de este virtuoso dúo nos ofrece un viaje a través de algunos de los villancicos más conocidos de la historia de la música. Tocarán lásicos como Santa Claus is Coming to Town, Jingle Bells o Silent Night. El proyecto supone un acercamiento a la música navideña desde el pop, sin olvidar la fusión de música folk y tradicional canaria, con un marcado acento jazzístico. Además, escucharemos algunos de los temas que componen los repertorios de sus discos Somethin Stupid y Dont Worry Be Happy. Canciones de artistas como The Police, Bob Marley, Sting, Herbie Hancock o Michael Jackson.

Teatro

Tal vez soñar de Antonio Tabares. 20.30 horas. Teatro Cuyás. Entrada: 12 euros.



Inma ha muerto, pero su relación con los vivos no deja de ser muy estrecha. Continuamente se aparece en los sueños de aquellos que la quisieron (su marido, su hijo, el hombre que la amó en secreto...) y quienes de alguna forma tuvieron que ver con ella y se resisten a olvidarla. Tal vez soñar es una comedia sobre la estrecha línea que separa la vida de la muerte y sobre el amor que perdura más allá (o más acá) de la pérdida de un ser querido.

Domingo 17 de diciembre

Teatro

Superabuela. 12.00 horas. Teatro Guiniguada. Entrada: 12 euros.

Un espectáculo musical divertido y mágico para desarrollar la inteligencia emocional y el autoconocimiento. Súper AB¡buela no tiene poderes sobrenaturales, sus poderes son en cambio súper naturales 100% orgánicos, y nos compartirá toda su sabiduría y secretos de sus poderes a través de sus canciones. Ella afirma que todos tenemos esos súper poderes, sólo hay que entrenarlos para poder desarrollarlos. Las familias encontrarán una experiencia para vivir juntos esta aventura con corte de musical donde Súper Abuela y sus canciones conectarán con el público desde el primer momento.

Un kilo de danza. 19.00 horas. Teatro Pérez Galdós Entrada: 10 euros.



La Escuela de Danza Natalia Medina junto a la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, presenta la VI edición de su Gala Benéfica Un Kilo de Danza, con la recogida de alimentos y donativos a beneficio de Cáritas Diocesana de Canarias.