Agenda cultural para el último fin de semana de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria

JUEVES

19:30 horas. NAVIDAD. Concierto de música electrónica. Noirêve, Janet Dappiano, acompañada de Jacopo Bordigoni a la guitarra.

Tendrá lugar en el Palacete Rodríguez Quegles, Escritor Benito Pérez Galdós, 4. Entrada libre hasta completar aforo.

Noirêve nombre bajo el que se presenta Janet Dappiano, presentará en el Palacete Rodríguez Quegles una selección de piezas de esta artista que destaca dentro de un género que podría llamarse electrónica popular y que se sirve de sonidos reales sampleados.

Destacó entre el centenar de proyectos que se presentaron en la convocatoria UploadSounds. La italiana que eventualmente reside en la capital grancanaria, no sólo ha logrado llenar salas regionales en su país de origen, sino que ha llegado a actuar en directo en escenarios de gran prestigio como el Teatro Zandonai de "Music 4 The Next Generation".

VIERNES

18:00 y 20:00 horas (dos representaciones). MAGIA Y HUMOR con ‘El mago peludo”

Palacete Rodríguez Quegles, calle Escritor Benito Pérez Galdós, 4. Entrada gratuita hasta completar aforo (IMPORTANTE: retirada de pases a partir de las 17:30 horas en el propio Quegles).

Alocado y fresco espectáculo lleno de magia, risas y participación.

Navidad en Las Canteras Tony Hernández

SÁBADO

VI Concierto popular de año nuevo. Una edición más, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas prepara un programa para todos los públicos con fragmentos extraídos de grandes obras del repertorio lírico y sinfónico.

Tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus.

Musical. Priscilla, Reina del desierto El Musica

Basado en la película ganadora de un Oscar, llega al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Con los mayores éxitos de la música disco – desde Tina Turner a Madonna – su banda sonora es la más bailada de toda la historia, en un desfile ininterrumpido de canciones y coreografías que convierten a PRISCILLA en el musical feelgood por excelencia.

DOMINGO

23:15 horas. NAVIDAD. Conciertos y fuegos artificiales para despedir el año. Fuegos desde La Puntilla y conciertos en Saulo Torón.

A partir de las 23:15 horas y hasta las 04:00 horas del 1 de enero, se irán alternando sesiones de Dj y conciertos, con una pausa marcada por los fuegos artificiales que desde La Puntilla celebrarán la entrada en 2018.

Dj Ros SOS, abrirá la velada con una sesión de 30 minutos que dará paso al percusionista cubano Totó Noriega y Su Sonora.

De Güira de Melena, Noriega llega a Canarias en 2004, aquí se asienta y descubre la música isleña y los lazos que la unen a su país. Los conciertos de Totó Noriega son un tributo a la música cubana.

A las 01:30 horas, volverán a sonar los sonidos enlatados del Dj. Después subirá al escenario Local Groove.