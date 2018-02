El tenor Aquiles Machado promete una 'Forza del destino' "excepcional" en Las Palmas de Gran Canaria

El Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria volverá a poner en escena después de 38 años La forza del destino de Verdi, un clásico no demasiado representado debido a las dificultades que implica pero que se verá esta vez "de manera excepcional", según el tenor Aquiles Machado.



El cantante venezolano, que interpretará a Don Álvaro, principal personaje masculino de la obra, en una producción que abrirá la 51 temporada de la capital isleña el 20 de febrero y se repetirá en dos funciones más los días 22 y 24, ha hecho esta afirmación, según ha destacado, desde la experiencia adquirida después de haber hecho ese papel en varias ocasiones anteriores.



Una experiencia que le ha permitido constatar que La forza del destino es un título "de una grandísima complejidad musical", hasta el punto de considerar que el de su protagonista "es -ha sentenciado- el rol más difícil que ha hecho, sin duda alguna", en toda su carrera.



Al presentar la producción en rueda de prensa Aquiles Machado ha recalcado, así mismo, que el esfuerzo que conlleva esa pieza en el aspecto lírico se conjuga con la circunstancia de que, "además, tiene nada más y nada menos que seis cambios de escenarios", lo cual hace aún más inasequible su puesta en escena si no se cuenta con artistas y productores adecuados.



En consecuencia, representar esa ópera de Verdi supone "un reto enorme", ha opinado el director artístico del festival isleño, Ulises Jaén, que ha explicado que esa es la razón de que la última vez que se programara en él fuera en 1980.



Si bien ha apostillado que, incluso con la dificultad que implica, "se puede hacer", siempre y cuando puedan reunirse todos los elementos que se requieren para ello.



Ya que, en primer lugar, "se necesita un re póquer de ases de primerísima calidad" para contar con cantantes que estén a la altura de cada uno de sus personajes, algo que se ha logrado en esta producción, que posee "un reparto realmente excepcional" en el que, junto a Machado, figuran la soprano coreana Sae Kyung Rim, como Leonora, y los barítonos Sergey Murzaev y Pietro Spagnoli, ha dicho.



Y ha alabado que, para afrontar la tarea de crear los distintos ambientes en que se mueven esos personajes, que transitan por lugares dispares, desde un dormitorio a una taberna y hasta una cueva, haya podido contar con Alfonso Romero como director escénico.



Quien ha resuelto la situación, según ha expuesto, optando por hacer "no una producción clásica, donde se ven la taberna, la cueva y demás", sino ideando otra presentación alejada de las tradicionales en La forza del destino.



Así, en esta ocasión sus protagonistas se moverán por un escenario donde "en el suelo hay una rampa y una cuadrícula sin fin, que se pierde en el infinito", y que cambia merced a luces que se encienden o apagan a ratos para formar caminos o centrar la atención en un ángulo u otro, ha avanzado Romero, que ha argumentado que de ese modo ha querido subrayar la situación de los personajes.



"Me interesaba dejarlos desnudos en el escenario", pues de esa forma se remarca el hecho de que "son víctimas del destino", ha declarado.



El trabajo desarrollado para hacer posible esta producción del clásico de Verdi ha sido valorado, así mismo, por la soprano Sae Kyung Rim, que ha llegado a decir que "espera que sirva de ejemplo para otros".