Javier Negrín: "A la música de Granados todavía no se le ha hecho justicia"

El pianista Javier Negrín, especialista en la obra de Enrique Granados, ha criticado este lunes la consideración de "compositor de segunda categoría" que se ha dado a ese autor, y que ha llevado a que la suya sea "una música a la que todavía, a día de hoy, no se le ha hecho justicia", ha dicho.



Negrín, intérprete canario formado en Londres y experimentado en escenarios de Europa, América y Asia, ha sostenido que las creaciones de Granados "son lo más representativo del repertorio español" junto a las de Isaac Albéniz y Manuel de Falla y que todos ellos rivalizan en calidad artística, pero el primero ha sido menos reconocido desde el planteamiento de que fue menos vanguardista.



Ya que Granados "ha tenido siempre el sambenito de que fue el último romántico" de los compositores españoles, algo que ha llevado a calificarle como un autor "no suficientemente consistente desde el punto de vista formal", ha afirmado el pianista, que ha expresado su desacuerdo con esa tesis sentenciando: "Yo creo que es justo al revés".



Hasta el punto de que su obra, "desde el punto de vista de la técnica del piano, es algo maravilloso", pues está formada por "una música muy especial, muy colorista y súper virtuosa", a su entender.



Por todo lo expuesto, Javier Negrín, que ha hecho estas declaraciones al presentar en rueda de prensa el concierto inaugural de la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, que protagonizará este martes con un programa dedicado a Enrique Granados en el que figuran sus Goyescas, ha querido expresar su apuesta por promover el conocimiento de ese artista.



Porque "todavía queda mucha labor de difusión por hacer" respecto a su trabajo, ha argumentado.



El pianista ha matizado, en todo caso, que su propósito no es teorizar sobre la valía de Granados sino demostrarla acercando su producción al público.



"Creo que lo mejor que yo puedo hacer es tocar su obra", pues "hay un momento en que hay que dejar al compositor hablar, y esa es parte de mi tarea", ha expuesto.



Y ha subrayado que asumir esa labor de difusión de Granados es un reto que le satisface personalmente, por la admiración que tiene hacia él.



"Me gustaría el resto de mi vida seguir tocando este repertorio, porque me parece que tiene mucho que decir", ha llegado a decir a ese respecto.