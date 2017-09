El PSOE pide al Gobierno un esfuerzo para incrementar la partida destinada al Womad

El PSOE ha pedido este martes en el Parlamento de Canarias un esfuerzo al Gobierno regional para elevar la cuantía económica destinada al festival Womad, que este año regresa a Las Palmas de Gran Canaria.

El Ejecutivo regional ya ha anunciado que para esta nueva edición aportará tan solo 20.000 euros, lejos de los 150.000 euros que destinó los últimos tres años a los festivales celebrados en la isla de Fuerteventura.

La diputada del PSOE por Gran Canaria, Nayra Alemán, apeló este martes a "la necesaria responsabilidad institucional que debe mantener y demostrar el Gobierno de Canarias para que el Womad cuente con el apoyo económico que merece".

“Este festival no nace de cero”, recordó la parlamentaria socialista, quien exigió al Ejecutivo regional que no se conforme con un “mínimo” esfuerzo. “Les pido un poco más para que no dejen escapar este festival entre los dedos”, dijo en el pleno que se celebra esta semana en la Cámara autonómica.

Alemán explicó que el Womad siempre contó con el compromiso económico del Ayuntamiento capitalino, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno canario, conscientes de "la importancia de una cita anual de enorme relevancia en todos los ámbitos y de gran proyección nacional e internacional".

"Debido al desinterés del Partido Popular por continuar con este festival durante el mandato de Juan José Cardona, se trasladó a Fuerteventura y ahora regresa como una oportunidad para el municipio y la isla, tanto por el beneficio económico que lleva aparejado como por lo mucho que representa en materia de cultura”, apuntó Alemán.

La diputada socialista insistió en la necesidad de que la Consejería de Turismo y Cultura del Gobierno de Canarias amplíe la partida de 20.000 euros que tiene previsto destinar al Womad este año -frente a los 150.000 que destinaba en Fuerteventura- para a"sí despejar cualquier duda sobre las posibles cuestiones políticas o de cualquier otra naturaleza que le impiden apoyar con rotundidad el festival".