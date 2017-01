La obra de Pepe Dámaso se exhibirá en las ocho islas del Archipiélago

El artista Pepe Dámaso (Agaete, 1933) ha firmado este lunes con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el primer paso del acuerdo por el que cederá su obra a la comunidad autónoma, que se ha comprometido a exhibirla en ocho museos, uno en cada isla del Archipiélago.



En total, serán unas 6.000 las obras -pinturas, dibujos, esculturas, objetos, maquetas y documentos, entre otros trabajos-, que saldrán del domicilio del artista en Las Palmas de Gran Canaria con destino a la nave que Patrimonio regional posee en la calle Primero de Mayo, donde este legado será catalogado y valorado.



Durante seis meses los especialistas de Patrimonio y Hacienda de la comunidad autónoma valorarán la donación de Dámaso y, asimismo, estudiarán el espacio que requerirá su múltiple exposición.



Con posterioridad el Ejecutivo canario negociará con los cabildos y los ayuntamientos cómo y dónde se exhibirá el legado del artista grancanario, un proceso que, según Fernando Clavijo, precisará un periodo de unos dos años ya que, ha explicado, "no hay en todo el mundo un museo de estas características".



En la firma del acuerdo, Pepe Dámaso sí ha avanzado que le ilusiona que el museo en Gran Canaria se ubique en su casa de Agaete, que también donaría a Patrimonio con ese fin, ya que con una adaptación -ya dispone de un estudio arquitectónico- sería "el mejor lugar" para acoger su obra.



Nada más rubricar el convenio, Dámaso ha confesado que a sus 83 años se siente "nervioso y feliz" por poder donar su obra a Canarias, aunque ha reconocido que el proceso "no va a ser fácil" y ha expresado que espera "estar vivo" cuando culmine para "poderlo criticar", si se diera el caso.



Para el pintor "es importante que se hable de Canarias", un territorio que ha calificado como "excepcional" por su climatología, ya que mientras "medio mundo" está nevado en las Islas hay "sol y alegría", lo que unido al mar, han sido claves para que su residencia nunca haya salido del Archipiélago. "Es que soy muy friolero", ha bromeado.



Pepe Damaso cree que no hay que "tener miedo al turismo" y que sería "interesante" que la gente que visita Canarias valore también su patrimonio intelectual y cultural, sin quedarse "solo en el paisaje".



"Es ahí donde tengo más miedo, porque la cultura está bastante desasistida y el humanismo desaparece, pero estamos los pintores majaderos, los artistas, los comisarios, los críticos, la prensa y, luego, los políticos con la responsabilidad de que el verdadero pueblo ame a Canarias y a ese patrimonio", ha agregado Dámaso.



El artista ha apuntado que ha firmado el convenio para que la obra salga de su casa y sea analizada por expertos "para que el Gobierno de Canarias y el pueblo sepa" lo que dona: "Un legado que no he vendido y, aunque no tengo muchas perras, sí tengo la obra".



"Esto va a ser muy duro, pero también estoy muy contento porque la obra se estudie, y espero que la tasación sea estupenda y me beneficie", ha destacado Pepe Dámaso, quien ha añadido que, al mismo tiempo, se siente "protegido" con su decisión.



Fernando Clavijo ha precisado que son unas 6.000 las obras donadas por el artista canario: 3.000 óleos, collage y de técnica mixta; unos 2.300 dibujos, bocetos y acuarelas; y 350 esculturas, objetos y maquetas.



"Estas cifras son muy aproximadas, pero cuando se lleven las obras a su estudio nos podemos encontrar con muchísimo más. Toda la cesión es de Pepe", ha abundado Clavijo, quien también se ha referido a documentos de correspondencia Dámaso con otros artistas, como 800 cartas con su "buen amigo" César Manrique, algunas de hasta doce cuartillas escritos por ambas caras.



También Clavijo ha resaltado la petición del artista de repartir su legado por todas las islas, una imposición que Dámaso ha precisado que, si no se cumple, la va a "criticar".



La Fundación Pepe Dámaso velará por el cumplimiento del acuerdo del artista con el Ejecutivo regional, quien, tras agradecer la presencia en el acto del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, también ha adelantado que otro de sus deseos es que los retratos que hizo al literato portugués José Saramago estén en el museo de la isla canario que lo acogió.