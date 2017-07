Agenda cultural para este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 6 de julio

TEATRO

22:00 horas. Teatro de calle (Festival de Teatro, música y danza Temudas). Ida y Vuelta (Jiribillas 3.0).

Ida y vuelta es más que un espectáculo de calle multidisciplinar: es una experiencia para los sentidos basada en el ritmo, la percusión, la música y la danza, combinada con matices teatrales y efectos técnicos, escenográficos y lumínicos novedosos que sorprenderán en el escenario.

Ida y vuelta es un viaje. Un viaje que tiene como punto de partida los motivos que impulsan a dar el primer paso de la travesía. Una historia de historias guiada por un maestro de ceremonias, también viajero, que transitará por cuatro capítulos protagonizados por esos migrantes que, de una forma u otra, muestran la parte más humana de las personas.

Plaza de Santa Ana. Entrada: Libre y gratuita.

Viernes 7 de julio

LITERATURA

18:00 horas. ¡ Mójate con la lectura!La narradora y cuenta cuentos Yolanda Ortega Moral ofrecerá una sesión para incentivar la lectura de los más pequeños en sus vacaciones de verano.

Biblioteca Municipal Josefina de la Torre. Dirección: Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot (Plaza de Churruca). Entrada: Libre y gratuita.

CIRCO TEATRO

20:00 horas. WELCOME, en el cielo no hay fronteras (Immaginario Teatro). El espectáculo WELCOME, en el cielo no hay fronteras de Immaginario Teatro es una visión poética de dos personajes de la calle. Una historia sencilla en clave de clown, que habla de la realidad cotidiana, a veces cruel, vista desde una perspectiva divertida, inocente, poética, absurda y tragicómica.

Es la historia de dos payasos, una vagabunda y un barrendero, que tienen el coraje de creer que en este mundo hay sitio para que todos puedan volar. Sin embargo, la vulnerabilidad es uno de los temas centrales de la obra.

WELCOME, en el cielo no hay fronteras muestra la fragilidad de una vagabunda expuesta a las inclemencias del tiempo y del destino que, a pesar de ello, irradia una fortaleza y una melancolía que recuerda al personaje de Esperando a Godot, del célebre autor irlandés Samuel Beckett.

Plaza del Pilar Nuevo s/n. Entrada: Libre y gratuita.

Sábado 8 de julio

TEATRO

22:00 horas. Little Big Bang (Plasticiens Volants). Las marionetas hinchables de la compañía francesa Plasticiens Volants ya formaron parte del programa del Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, lo hicieron en 2005 como protagonistas del espectáculo La 8ª Maravilla, montaje encargado de inaugurar la décima edición de la cita grancanaria.

'Plasticiens volants'.

Plasticiens Volants regresa doce años después con Little Big Bang, una producción que se sirve de elementos gigantes que son manipulados desde el suelo. Formas singulares y personajes muy curiosos sobrevolarán al público para contarles una historia en la que evocarán 14 mil millones de años de evolución. Little Big Bang muestra la belleza de un viaje en el tiempo y en el espacio desde una dimensión poética.

¿Hay un principio? En este caso, ¿qué había antes de este principio? ¿Y un final?, estas son algunas de las cuestiones que plantea este montaje que se presenta invertido en su cronología: primero al hombre, y después se retrotrae en el tiempo hasta el Big Bang.

Plaza de Santa Ana s/n. Entrada: Libre y gratuita.

Domingo 9 de julio

TEATRO

17 :00 y 21.00 horas. Cabaret. El musical . Ambientado en el Berlín de 1931, CABARET es el musical que muestra cómo dejarse guiar por el corazón para sobrevivir en un mundo que se desmorona. Gobernado por su inquietante y divertido Maestro de Ceremonias (EMCee), el Kit Kat Klub escenifica la convivencia entre el imparable crecimiento de la hidra nazi y la fingida normalidad cotidiana de los protagonistas: la cantante inglesa Sally Bowles y el novelista estadounidense Cliff Bradshaw o el romance otoñal entre Fräulain Schneider y el propietario judío de un floreciente negocio de frutería, Herr Schultz.

Teatro Cuyás. Entrada: Desde 30 euros.

EXPOSICIÓN

‘ Óscar Domínguez, Manolo Millares, Martín Chirino: una mirada insular’. Partiendo de Cueva de guanches, emblemática pintura de Óscar Domínguez que es una de las joyas de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, esta exposición propone, como su título indica, una mirada insular sobre cómo el arte moderno canario indaga sobre las raíces prehispánicas del archipiélago, algo que es común al propio Domínguez, a Manolo Millares, y a Martín Chirino.

EFE

Los tres comparten con otros de sus colegas una mirada sobre el paisaje y especialmente sobre el mar, pero lo que los singulariza es la conciencia de que en Canarias existe un ineludible sustrato primitivo. Domínguez será muy admirado por los otros dos, que desde su adolescencia serán asiduos visitantes del Museo Canario, que ha prestado para la presente exposición algunas de las piezas que, en la posguerra civil, impactaron tanto a aquellos dos jóvenes artistas, que pronto iban a encontrar el apoyo de un gran protagonista de la vanguardia insular de preguerra como Eduardo Westerdahl. De estos dos pioneros de nuestra abstracción, la muestra presenta ejemplos sobresalientes de su producción, destacando, de Millares, las Pictografías canarias, y de Chirino, las Reinas negras y los Vientos.

Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.

