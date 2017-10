Los riesgos de vivir delante de una pantalla se cuestionan en una comedia

Las ventajas y los riesgos que las tecnologías de la comunicación plantean a la sociedad actual, en la que "vivimos prácticamente todo delante una pantalla", sea de televisión, móvil u otras, se abordarán en una comedia en torno al viaje a la luna que se representará este viernes en Gran Canaria.



Ambientada en el año 1969 y en el hito histórico de la llegada del hombre a la luna, esta obra, titulada El regreso de Demofonte y escrita y dirigida por el isleño Luis O'Malley, "invita al público a reflexionar" sobre "si todo lo que vemos a través de la televisión o el móvil es cierto o hay que saber mirar más allá", se anticipa en un comunicado de la compañía que la produce, Ángulo Producciones.



La cual propone una historia en la que, "más allá del charco, un equipo imperfecto lleva a cabo una misión orquestada por el Gobierno de los EEUU, que, ante la presión de todo el país, decide rodar el alunizaje por si la misión del Apolo XI no llega a triunfar".



A partir de esa hipótesis, "una serie de conflictos profesionales y amorosos en clave de comedia se desarrollarán en una historia hilarante que hará que los espectadores no paren de reír" pero que también les instará a pensar sobre su propia realidad actual, se expone en su escrito.



En él se destaca, en palabras del autor de su texto, Luis O'Malley, que este montaje "no pretende ser un texto aleccionador ni polémico. Pretende hacer de un rumor una comedia, de una historia una obra de teatro y, con todo ello, pretende hacer al público reflexionar sobre el ser humano".



Protagonizada por los actores José Manuel Trujillo, en el papel del director de cine Mike Dreyfuss, y Ruth Sánchez haciendo de su esposa, Audrey Mcalister, El regreso de Demofonte se pondrá en escena en el teatro Juan Ramón Jiménez de Telde el viernes 6 de octubre, y volverá a representarse el 18 de noviembre en el auditorio de Valleseco, también en Gran Canaria, anuncia la nota.



El regreso de Demofonte, que se estrenó el 24 de marzo pasado en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, es el primer proyecto puesto en marcha por Ángulo Producciones, que se define como "una joven productora que pretende ser una marca que se convierta en referente en el mundo audiovisual y de las artes escénicas de Canarias", añade.