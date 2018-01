'La ternura' y 'Sueño' llegan al Teatro Cuyás

El Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria acoge esta semana una nueva entrega de Teatro de la Ciudad, con los montajes La ternura y Sueño, de Alfredo Sanzol y Andrés Lima, proyectos inspirados en Shakespeare.



La ternura está programada para el jueves y el viernes, mientras que Sueño llegará el sábado y el domingo.



Sueño es una comedia que reúne de algunas de las tramas más conocidas de Shakespeare, especialmente Sueño de una noche de verano y El rey Lear, y aborda la experiencia personal de Andrés Lima con motivo de la muerte de su padre.



"Es la obra más especial de toda mi vida, donde más amor he puesto de todas", ha manifestado Lima, quien ha relatado cómo la vejez y la muerte de su padre le hicieron plantearse muchas cosas.



Entre ellas, "qué es la vejez y qué queda del amor en ese momento", como le sucedió un día cuando acudió a visitar a su padre en la residencia donde estaba y lo encontró en el gimnasio, con un vaso de vino, junto a un discapacitado, los dos solos en silencio, escuchando a Beethoven.



"Quería verlo con sentido del humor y la obra es el resultado de esa mirada", ha indicado Lima.



A su juicio, "la comedia es el género más completo que hay. La tragedia supone la pasión desmedida, mientras que la comedia exige distanciarse de las cosas y verlas con perspectiva".



El reparto de Sueño está formado por cuatro mujeres y un hombre, que se intercambian papeles masculinos y femeninos.



Entre ellos destaca la ganadora de los premios Forqué y Feroz a la Mejor Actriz, Nathalie Poza, o Ainhoa Santamaría, ganadora el año pasado del Max a la Mejor Actriz de Reparto por La estupidez, además de Chema Adeva, Laura Galán y María Vázquez.



"Nathalie es una actriz extraordinaria, capaz de hacer cosas que no hace nadie", según Lima.



Por su parte, La ternura es una comedia de leñadores y princesas protagonizada por Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón, y versa sobre la imposibilidad de protegerse del daño que produce el amor, porque amar implica el riesgo de sufrir.



Cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas, obligadas por Felipe II a viajar con la Armada Invencible para casarse con nobles de aquel país una vez se produzca la invasión de Inglaterra.



La reina, que odia a los hombres porque siempre le han quitado libertad, no está dispuesta a que sus hijas corran la misma suerte, así que, cuando la Armada pasa cerca de una isla que ella cree desierta, provoca una tempestad para hundir el barco en el que viajan, huir y refugiarse allí, convencida de que así no volverán a ver un hombre en su vida.



Un plan perfecto si la isla no estuviera en realidad habitada por un leñador y sus hijos, que años atrás habían recurrido a la misma táctica para escapar de las mujeres.