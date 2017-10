Barceló se compromete a sumar 115 empleados a la plantilla del Hotel Santa Catalina

Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L.U., ganador de las propuestas técnica y económica del concurso convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para adjudicar la explotación por 35 años del Hotel Santa Catalina a un nuevo concesionario, se compromete a ampliar en 115 empleados la plantilla del establecimiento, que es de 130 en la actualidad.



Así lo ha desvelado esta martes en una rueda de prensa el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien se ha congratulado de la buena acogida que ha tenido este concurso, al que han concurrido empresas internacionales.



La cadena hotelera, fundada en Mallorca, propone invertir 24,5 millones en la reforma del emblemático hotel de la capital grancanaria, y un canon de 600.000 euros en concepto de renta anual a abonar al Ayuntamiento, que en la actualidad percibe unos 14.000 euros por el mismo concepto, ha resaltado Hidalgo.



El regidor ha recalcado que el Ayuntamiento cumple los plazos establecidos en este concurso, y se ha congratulado de que el nuevo concesionario acometerá una renovación estructural acorde a lo que necesita este hotel público y de lujo.



El próximo lunes, 16 de octubre, se reunirá el consejo de administración de la sociedad municipal para abordar la ratificación de los resultados de este concurso.



Respecto a la oferta económica, tras Barceló ha quedado la propuesta del grupo Daminvest SL, con una oferta de inversión de 16.328.560 euros y un canon anual de 586.000 euros.



Hoteles Turísticos Unidos S.A. ha obtenido la tercera puntuación, con una inversión de 18.500.000 euros y una renta anual de 670.000 euros.



PAMA e Hijos S.A. - Riu Hotels S.A. ha sido la menor valorada, con una inversión económica de 17.015.000 y una renta a la ciudad de 560.000 euros.



El pliego de licitación exigía una inversión mínima de 15,5 millones y un canon anual de al menos 550.000 euros anuales.



En cuanto a la propuesta técnica del concurso de licitación, la pasada semana Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L.U presentó igualmente la propuesta mejor valorada, con 31,75 puntos; en segundo lugar quedó la propuesta de Hoteles Turísticos Unidos S.A., Hotusa, con 25,16 puntos; en tercer lugar se valoró la propuesta de Daminvest SL, con 21,33 puntos y por último, la oferta de PAMA e Hijos SA - Riu Hotels SA, con 18,41 puntos.



El quinto grupo empresarial que presentó oferta inicialmente, Martinón, solicitó que no se siguiera valorando su propuesta si el Ayuntamiento no garantizaba la construcción de nuevas habitaciones, algo que en la actualidad no permite la legislación vigente y el Plan General de Ordenación Urbana, ha aclarado el Consistorio en un comunicado.



El Hotel Santa Catalina forma parte del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.



Es un conjunto alojativo con un alto grado de protección, lo que ha exigido que cualquier intervención en el mismo debe ser meticulosamente estudiada y valorada y supervisada por la Comisión del Patrimonio Histórico de Gran Canaria. Inaugurado en 1889, ha sido testigo de la larga tradición turística de la capital grancanaria.