Canarias cerró 2016 con una subida del IPC del 1,3 %

Canarias cerró 2016 con un crecimiento del 1,3 % del Índice de Precios de Consumo (IPC), impulsado sobre todo por el encarecimiento de los grupos de bebidas alcohólicas y tabaco, del 3,7 %; transporte, del 3,6 %; y comunicaciones, del 3,3 %, según datos hechos públicos este miércoles por el INE.



A la subida del IPC con que acabó el año el Archipiélago contribuyó un incremento del 0,4 % que se dio en diciembre respecto al mes inmediatamente anterior, se detalla en las cifras del INE, el Instituto Nacional de Estadística.



Ocio y cultura fue el grupo de productos que más se encareció en las islas en diciembre en relación a noviembre, un 2,5 %, seguido por el de vivienda, cuyos precios crecieron un 1 % mensual.



En el cómputo de todo 2016, además de los ya citados, registraron subidas del IPC los grupos de hoteles, cafés y restaurantes, un 2,2 %; otros, un 1,9 %; enseñanza, un 1,6 %; vivienda, un 0,7 %; y vestido y calzado y medicina, un 0,5 % en ambos casos.



Alimentos y bebidas no alcohólicas no experimentaron variaciones de precios, por su parte, mientras que registraron descensos los de menaje, un 0,9 %, y ocio y cultura, un 0,8 %.



En relación a noviembre, en diciembre se encarecieron también en Canarias los grupos de menaje, un 0,4 %; alimentos y bebidas no alcohólicas y otros, un 0,2 % en los dos casos; y enseñanza y hoteles, cafés y restaurantes, un 0,1 % ambos.



Permanecieron invariables los precios de medicina y comunicaciones y bajaron los de vestido y calzado, un 1,4 %, y bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,9 %.