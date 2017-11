Cardona critica que la deuda municipal se quede a cero: "Es un signo más de debilidad del Tripartito"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha considerado que el anuncio del equipo de gobierno tripartito de que ha dejado la deuda municipal a cero no es un éxito, sino una muestra más de su "incapacidad" para gestionar.



En una rueda de prensa, Cardona ha subrayado que "los ciudadanos deben saber que si ese dinero no se destina inversiones y a crear empleo y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es porque el tripartito incumple uno de los requisitos que establece la ley" para ello, el relativo al pago medio a los proveedores.



La ley señala que para que los ayuntamientos puedan destinar los excedentes de dinero a inversiones, el pago medio a proveedores debe ser de 30 días, el plazo que el gobierno municipal dejó en 2015.



El Ayuntamiento ahora paga a proveedores a 90 días, un plazo medio tres veces superior al que logró el PP, ha señalado Cardona, quien ha señalado que se está "apretando las clavijas a los proveedores y suministradores municipales", con lo que ello implica para las economías de esas pymes.



"Ese incumplimiento implica que solo pueden destinar dinero a amortizar deuda y no a hacer cosas en la ciudad", ha añadido Cardona.



Así mismo, ha dicho que dejar las deuda municipal financiera a cero siempre es una buena noticia, pero lo triste en este caso es que solo lo puedan destinar a este fin por los "pasos atrás dados por el Ayuntamiento en cuanto al incumplimiento de la ley de morosidad".



Cardona también ha hecho hincapié en que el dinero con el que el Ayuntamiento está pagando su deuda financiera es el ahorrado durante la etapa en la que estuvo gobernado por el PP, por la política fijada por el Gobierno del Estado de estabilidad financiera.



Según Cardona, el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE) ha querido anticiparse y anunciar que el Ayuntamiento terminará el año sin deudas con los bancos "vendiéndolo como un éxito", cuando el problema es que no puede destinarlo a fines más productivos porque incumple la ley, ha insistido.