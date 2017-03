Carmelo Jorge opta a la reelección como secretario general de CCOO en Canarias

Comisiones Obreras de Canarias celebrará los días 19 y 20 de mayo en Tenerife su congreso regional, en el que el actual secretario general, Carmelo Jorge, optará a renovar el cargo con el objetivo de convertir el sindicato en "una herramienta útil para los trabajadores".



Jorge propone un sindicato con autonomía e independencia frente a los poderes políticos y económicos, como gobiernos, partidos o patronales, ha indicado este martes durante una rueda de prensa para presentar el congreso.



Asimismo, cree que debe respetarse la pluralidad ideológica dentro de CCOO y olvidar la vía disciplinaria como forma de solucionar los problemas políticos, "pues si en un lugar todos piensan igual, es que no hay nadie pensando".



"No podemos seguir dando espectáculo", ha defendido Jorge, que cree que CCOO debe "mirar más hacia afuera y menos hacia dentro" para solucionar los problemas de los trabajadores, con especial atención a la "mejora de la calidad del empleo y del déficit de la formación de muchos trabajadores, pues hay un gran problema de capacitación del capital humano, lo que lastra la competitividad de la economía de las islas".



Otro de los aspectos que, según su secretario general, CCOO de Canarias debe reforzar es la utilización de la presión combinada con la negociación para poder llegar a acuerdos.



Comisiones Obreras cuenta con 33.500 afiliados en toda Canarias, frente a los 35.000 de hace dos años, ya que, como consecuencia de la crisis, todas las organizaciones sindicales han perdido afiliados, ha asegurado Jorge.



La organización sindical ha tenido pérdidas en algunos sectores, como el de la hostelería en Tenerife, pero Jorge confía en que CCOO se recupere de la crisis vivida en los últimos años.



A su juicio, a pesar de los problemas internos, "el sindicato no ha fallado a los trabajadores y ha continuado defendiendo sus derechos en las empresas".



Jorge cree que la precariedad en el empleo es uno de los grandes retos que Canarias debe afrontar, pues las políticas de austeridad que se han desarrollado de manera general para intentar ganar competitividad reduciendo costes laborales han incidido muy negativamente tanto en el empleo como en las condiciones de trabajo.



Igualmente, considera que el llamamiento al diálogo hecho por el Gobierno de Canarias es muy positivo, pero debe traducirse en acuerdos concretos, con un acuerdo de protección social de manera prioritaria para dar cobertura a las miles de familias canarias que no cuentan con ningún ingreso.



El actual secretario general de CCOO de Canarias opta a un segundo mandato tras haber sido elegido hace dos años en un congreso extraordinario, "de manera provisional".



"Ahora tengo ganas de poner en pie un proyecto innovador que puede poner al sindicato en mejor posición", ha explicado.



De momento, no hay constancia de que exista una candidatura alternativa a la que él lidera, y en caso de que la haya, cree conveniente que se haga pública cuanto antes para comenzar el debate político.



Sin embargo, el plazo para presentar candidaturas se extiende hasta pocas horas de la votación, ha recordado Jorge, quien ha expresado su objetivo de integrar a todas las corrientes en su candidatura.