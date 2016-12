Fomento cifra en un uno por ciento el fraude en las subvenciones al transporte para residentes

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha mostrado este martes su "compromiso firme" y para mantener la subvención al transporte del 50% para los residentes en territorios extrapeninsulares de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.



No obstante, ha defendido la necesidad de luchar contra el posible fraude detectado en el uno o dos por ciento de las bonificaciones otorgadas.



A preguntas de los periodistas en Melilla, el ministro ha afirmado que el 99% de las subvenciones concedidas a residentes "no tienen ningún problema" porque bonifican conexiones de vuelos que se realizan directamente, aunque sí se han detectado posibles irregularidades, que están siendo analizadas, relativas a los contratos que se hacen con grupos.



En concreto, ha reprobado que aparezcan contratos con valores superiores de mercado, lo que provoca que al aplicar la bonificación al transporte del 50 %, se haga "una subvención encubierta de un porcentaje mayor del que se beneficia única y exclusivamente quien ha firmado ese contrato".



"Creo que la voluntad de todas las partes es de atacar el fraude y luchar para que el sistema de subvenciones vaya directamente a quien tiene que beneficiar", ha señalado De la Serna, que ha defendido la necesidad de que esas ayudas "no vayan a terceros que se han aprovechado en el pasado de ellas".



De la Serna también se ha referido a la iniciativa que se ha impulsado en Baleares en forma de proposición de ley para aplicar una tarifa plana en el transporte aéreo dentro de la comunidad, que también está siendo reivindicada en Melilla para sus rutas aéreas estratégicas con la Península.



El ministro ha abogado por adoptar "un acuerdo global", con una decisión común a Ceuta, Canarias, Baleares y Melilla y que incluya todos los modos de transporte, tanto aéreo como marítimo, para que no existan problemas de competencia desleal.



De la Serna ha afirmado que aún es pronto para que Fomento pueda posicionarse al respecto, ya que aunque ha hablado este martes del asunto con el Gobierno de Melilla, aún no ha mantenido las reuniones bilaterales con el resto de regiones, cosa que ocurrirá este miércoles con Canarias y la semana que viene con Baleares en las visitas que tiene programadas, y próximamente con Ceuta con una reunión en Madrid con su presidente, Juan Vivas.