El Gobierno alardea de los aspectos económicos del REF a pesar de que no se han aprobado en las Cortes

La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza, ha indicado este lunes en comisión parlamentaria que la modificación de los aspectos económicos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) aún no se sido aprobada en las Cortes, con lo que las medidas que contiene carecen de dotación económica.



Melodie Mendoza ha puesto en evidencia esta falta de aprobación después de que el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, leyese todas las medidas que el REF contiene de manera específica para las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.



El consejero ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del grupo Nacionalista para hablar de los incentivos y medida en el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias en las llamadas islas no capitalinas.



El diputado del grupo Nacionalista Antonio Castro ha insistido en que las medidas que contiene la ley del REF deben recogerse en una próxima modificación de la Constitución y tras reiterar su preocupación porque las citadas islas pierden población, ha abogado por adoptar más medidas en beneficio de las mismas.



Antonio Castro ha señalado que es necesario hacer un esfuerzo para que los incentivos tengan efecto en las islas menores del Archipiélago canario.



La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza, ha preguntado si el Gobierno canario dispondrá de fondos para adoptar medidas correctoras en el caso de que la modificación del REF no se apruebe en la actual legislatura.



Melodie Mendoza ha reconocido que en la modificación de los aspectos económicos de la ley del REF se incluyen posibles soluciones a los problemas de las islas no capitalinas y ha pedido que se calcule el coste de la doble insularidad.



El diputado de Podemos Manuel Marrero ha indicado que la posible modificación de la ley del REF depende de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y ha abogado porque el Régimen Económico y Fiscal se utilice para asuntos como crear empleo, desarrollar la energía renovable y renovar la planta hotelera obsoleta.



El diputado del grupo Popular José Estalella ha dicho que el Régimen Económico y Fiscal debe servir para bajar la cifra de parados en las Islas.



Manuel Marcos Pérez, del grupo Socialista, ha opinado que el REF es una herramienta muy poderosa, y ha destacado que su aprobación se llevó a cabo por unanimidad del Parlamento de Canarias, en lo que ha coincidido el diputado nacionalista Antonio Castro.



El diputado nacionalista, que ha sido consejero del Gobierno regional en varias etapas, ha reconocido que las exigencias se plantean sobre todo desde Gran Canaria y Tenerife, lo que hace que el resto de islas en ocasiones estén en un segundo plano, a pesar, ha añadido, de que el gobierno canario intenta que no sea así.



Pedro Ortega ha subrayado que se ha hecho un buen trabajo y se ha mostrado optimista en cuanto a la aprobación del REF en las Cortes, para también recordar que cuando en 2015 él habló de negociar la reforma pocas personas estaban de acuerdo y aún así se ha llevado adelante.



El consejero ha añadido que si bien no se ha aprobado el REF algo ha mejorado con el aumento de la financiación autonómica.



Pedro Ortega también ha comparecido hoy, a petición del grupo Socialista, para hablar del acceso a internet, y ha indicado que el gobierno canario invierte en las zonas en las que sabe que la fibra óptica no llegará en años.



Durante la comparecencia del consejero ha quedado claro que lo importante que toda la población disponga de banda ancha, y el consejero ha recordado que entre las prioridades del ejecutivo canario está la agenda digital, la cual tiene dos objetivos, uno de ellos la plena cobertura de banda ancha de alta velocidad, y el otro el uso generalizado de servicios avanzados.