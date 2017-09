El IPC sube un 1,4% en Canarias

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,4 % en agosto respecto al mismo mes de 2016 en Canarias, pese a lo cual acumuló un descenso del 0,3 % desde enero en relación al año pasado, tras bajar también un 0,1 % en comparación con julio, según datos hechos públicos este ,miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Ese incremento estuvo determinado principalmente por el comportamiento de los grupos de bebidas alcohólicas y tabaco y de vivienda, que se encarecieron de agosto a agosto un 3,4 % y un 3,1 %, respectivamente, conforme a las cifras del INE.



También registraron aumentos interanuales, en todo caso, los precios de transporte (1,9 %), enseñanza (1,7 %), hoteles, cafés y restaurantes (1,6 %), otros (1,2 %), alimentos y bebidas no alcohólicas y ocio y cultura (1 % en ambos grupos) y comunicaciones (0,7 %).



Por contra, se abarataron menaje, un 1,6 %; vestido y calzado, un 1,3 % y medicina, un 0,3 %.



Tras el cómputo de las cifras de agosto, el apartado que acumula un mayor aumento de precios en las islas en los ocho primeros meses del año es el de bebidas alcohólicas y tabaco, con un 4,8 %, seguido por ocio y cultura, con un 3,1 %; alimentos y bebidas no alcohólicas y hoteles, cafés y restaurantes, los dos con un 1,5 %; comunicaciones, con un 0,7 %; otros, con un 0,5 %, y transporte y enseñanza, con un 0,2 % cada uno.



Vestido y calzado, sin embargo, experimentó un abaratamiento del 18,4 % de enero a agosto, cuando también acumularon descensos las tarifas de menaje (2,6 %), vivienda (0,8 %) y medicina (0,1 %).



Respecto a julio, en el archipiélago subió el IPC de ocio y cultura (0,8 %), otros (0,6 %), hoteles, cafés y restaurantes (0,3 %), y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y menaje (0,2 % los tres grupos.



El mayor descenso de mes a mes se dio también en vestido y calzado (-2,5 %), e igualmente bajaron los precios de transporte (-0,9 %), medicina (-0,6 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (-0,2 %).



Por su parte, no experimentaron variaciones del IPC en ese periodo los apartados de comunicaciones y enseñanza, conforme a los datos del INE.