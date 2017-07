Lebensraum y Turcón acusan a Kiessling de presionar a técnicos y funcionarios con el Siam Park del Veril

La empresa Lebensraum Wasser y el grupo ecologista Turcón han acusado este viernes al dueño de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, de pretender ejercer "una presión inaceptable" sobre "técnicos y funcionarios" con sus quejas sobre la tramitación del Siam Park, que tilda directamente de "amenazas".



"Las declaraciones del promotor del Siam Park de Maspalomas solo pueden interpretarse como lo que son, es decir, como una amenaza de dejar de llevar a cabo una inversión beneficiosa para la isla", aseguran en un comunicado conjunto Turcón y la empresa que en su momento intentó frenar en los tribunales la concesión otorgada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a Loro Parque para ocupar terrenos en el barranco de El Veril.



Lebensraum Wasser y los ecologistas cuestionan la legalidad del procedimiento seguido para tramitar la instalación de ese gran parque acuático en Maspalomas y sostienen que las declaraciones de Kiessling no pueden ser interpretadas como "la queja de un ciudadano ante una actuación desmedida o ilegal de la Administración", sino como "una inaceptable presión hacia los técnicos, funcionarios y, en general, los ciudadanos de la isla de Las Palmas (sic)".



La empresa y Turcón sostienen que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria otorgó a Loro Parque el uso de "terrenos propiedad de todos los españoles" (en alusión al cauce del barranco de El Veril) "sin posibilidad de competencia con otros proyectos" y que las obras de canalización que se plantean "no han tenido en cuenta los riesgos medioambientales ni los de vertido de aguas en caso de avenidas extraordinarias, con grave riesgo para bienes y personas".



A su juicio, en este expediente "no hay ningún retraso" y sí "irregularidades" y riesgo de destruir "yacimientos arqueológicos y una parte importante de la flora y fauna típica de esta isla".



"El proyecto del Siam Park ha necesitado de varias decisiones promovidas por el Gobierno de nuestra isla para intentar salvar todos estos obstáculos que, como se ve, son un problema porque desde el principio no se han hecho las cosas de conformidad a la legislación vigente", añaden.



Lebensraum Wasser y Turcón sostienen, asimismo, que el proyecto de Loro Parque implicará convertir "en dinero de todos los ciudadanos malgastado" los cinco millones de euros que se destinaron a planificar la línea de ferrocarril Las Palmas de Gran Canaria-Maspalomas, cuyo trazado inicial pasaba por esa zona.



A su juicio, si la inversión que los Kiessling plantean en El Veril "es beneficiosa, se llevará a cabo, pero para ello tendrá que respetar la legalidad administrativa, las competencias de los ayuntamientos y las competencias del Estado sobre bienes de su propiedad".



Sin embargo, opinan que su proyecto se está llevando a cabo de manera "forzada e increíblemente apoyada políticamente".