Nueva Canarias afirma que "la incógnita" sobre el futuro del IGTE "deja en el aire" el Fdcan

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha indicado que el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) no está asegurado después de que el Gobierno de CC haya reconocido que el futuro de los fondos del extinto Impuesto por el Tráfico de Empresas (IGTE) es una "incógnita".



Román Rodríguez, en un comunicado, ha asegurado que el acuerdo de condonación del pago del IGTE con el Gobierno del PP está vinculado a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico, cuyas negociaciones serán "muy complejas para los intereses" de las islas.



No obstante, el presidente de NC ha ratificado el apoyo de NC al Gobierno de Canarias en un asunto de "vital importancia" para el archipiélago.



Asimismo, ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por las declaraciones del viceconsejero de Hacienda, Luis Padilla, quien dijo que el futuro de los fondos del IGTE, los 160 millones de euros nutren el Fdcan, es una "incógnita".



Román Rodríguez, que llevará este problema al pleno de la próxima semana, ha destacado que NC, "desde el minuto uno" del anuncio del acuerdo para la condonación del pago del IGTE suscrito en la Comisión Mixta de Transferencias de Transferencias Canarias-Estado del 16 de noviembre de 2015, avisó que el acta de la comisión dice estos fondos están vinculados al nuevo sistema de financiación autonómico.



Nueva Canarias, según su presidente, "seguirá apoyando" al Ejecutivo canario en este "complejo" proceso porque las islas se juegan el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y porque responde a los intereses generales de Canarias.



Pero "estar del lado" del Ejecutivo para la nueva financiación autonómica, ha continuado, "no quita que sigamos denunciando otras decisiones erróneas" de Clavijo, como la rebaja indiscriminada del impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, con la que las arcas canarias dejan de ingresar más de 77 millones de euros en 2017.



Esta medida, en opinión de Rodríguez, "pueden pasar factura" ya que este tributo forma parte de la cesta de impuestos que nutren la financiación autonómica.