La OCU lanza una campaña para los afectados por las cancelaciones de Ryanair

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para los afectados por las cancelaciones de Ryanair, entre los que hay muchos canarios, en la que pone a su alcance los medios necesarios para reclamar indemnizaciones.



En un comunicado, la OCU ha denunciado que la compañía no está respetando la normativa en lo que respecta a indemnizaciones, que establece que los pasajeros tienen derecho a una compensación si no se cumplen una serie de requisitos, como que la aerolínea informe previamente de la cancelación al pasajero de forma fehaciente.



La OCU recuerda que el usuario debe tener en cuenta los plazos de cancelación a la hora de reclamar una indemnización. Si la cancelación se realiza para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, la compañía está únicamente obligada a reembolsar el importe, y si se notifica al consumidor con una antelación de entre 14 y 7 días, también deberá ofrecer un transporte alternativo.



Si la aerolínea no cumple con estas obligaciones, el usuario, según la OCU, podrá reclamar una compensación a la compañía, que será de 250 euros si la distancia recorrida por el vuelo es de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros si se trata de un viaje intra-comunitario de 1.500 km o de hasta 3.500 a nivel global, y de 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500 km.



Para comprobar cada caso, la OCU ha creado una calculadora que permite al usuario conocer la cantidad que le corresponde según cada caso.



La OCU anima a los afectados a reclamar no solo el importe del billete, sino también otros daños causados por la cancelación.