Seguridad Integral Canaria asegura que tiene normalizadas sus obligaciones con Hacienda

Seguridad Integral Canaria (SIC) ha asegurado que sus obligaciones fiscales están "absolutamente normalizadas a fecha de hoy" y ha manifestado que la aparición de la empresa e un listado de morosos publicado este viernes por la Agencia Tributaria "no responde para nada a la realidad actual".

El grupo afirma en un comunicado que, al contrario, las que no están "normalizadas" son las obligaciones de pago d e la Administración pública a SIC, hasta el punto de que "la deuda con la empresa se cifraba en más de 30 millones de euros a 31 de diciembre pasado, fecha que es la manejada por la Agencia Tributaria".

"A día de hoy Seguridad Integral está totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda y, si no lo estaba al cerrar el ejercicio del año pasado, fue por un problema puntual de tesorería en relación a dos pagos aplazados del IVA y provocado por la misma Administración pública que elabora las listas de morosos", insiste.

El grupo sostiene que Patrimonio del Estado y el Ministerio de Defensa adeudan a la empresa más de 6 millones de euros vencidos y devengados por servicios prestados en su mayoría en 2016. Es decir, con una antigüedad de saldo del mes de octubre del año pasado.

Las deudas vencidas de otras administraciones públicas con la empresa, continua, elevarían esa cifra hasta unos 16 millones de euros, montante que SIC "debería haber recibido hace ya meses y, sin embargo, sigue pendiente".

Al respecto, considera que "resulta llamativo que la misma Administración que no cumple sus obligaciones legales de pago por los servicios contratados con Seguridad Integral, exija a la empresa el cumplimiento de obligaciones fiscales precisamente por las cantidades que no le ha abonado e, incluso, la inserte en una lista de morosos, circunstancia que no sólo es injusta, sino hasta incongruente".

La entidad destaca que anualmente paga 70 millones de euros entre impuestos (IRPF, IVA e IGIC) y cotizaciones (Seguridad Social), de tal manera que los 2,9 millones que se adeudaron a 31 de diciembre pasado representaban tan sólo un 4,8% de las cantidades tributadas.