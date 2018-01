Las regiones de la Unión Europea apoyan la propuesta de Canarias para fomentar la igualdad de las RUP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, logró este miércoles el apoyo de las regiones de la Unión Europea (UE) en su reclamo para que la estrategia europea por las regiones ultraperiféricas (RUP) tenga en cuenta a estos nueve territorios alejados del continente en la elaboración de normativas y leyes.



El presidente canario defendió este miércoles ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) un dictamen bajo el nombre Hacia una implementación completa de la estrategia renovada de la UE para las regiones ultraperiféricas (RUP), en el que subraya "líneas esenciales" que debe tener en cuenta cualquier estrategia de la UE.



Clavijo instó a que cualquier nueva normativa constate "que las RUP se encuentran en primera línea de los desafíos de la UE", entre los que destacó el cambio climático y los flujos migratorios, e insistió en abordar las limitaciones de estos territorios a través de la solidaridad europea.



Este trabajo, señaló, se puede realizar "con instrumentos específicos y adaptados a medida en áreas como las ayudas de Estado, la movilidad de sus ciudadanos, la educación o el desarrollo de su patrimonio cultural".



Las RUP de la Unión Europea son la española Canarias, las portuguesas Madeira y Azores y las francesas Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín.



Para el presidente canario, estas regiones comparten limitaciones específicas "cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo económico y social", pero también unas "potencialidades que las convierten en laboratorios naturales y avanzadillas de la UE en el mundo".



El dictamen, aprobado por unanimidad por la cámara europea de los representantes regionales, subraya en materia económica que los instrumentos financieros "no pueden sustituir a las subvenciones" y aboga por facilitar el acceso de estas regiones al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).



Este fondo, destaca el texto, puede apoyar a las regiones ultraperiféricas en el desarrollo de infraestructuras en energías limpias, economía circular y economía azul, tres áreas "con gran potencial en estos territorios.



"Las RUP son una enorme oportunidad para Europa en su conjunto, constituyendo unos excelentes laboratorios de prueba para proyectos innovadores en regiones con un enorme potencial en economía azul, verde, desarrollo de economía circular y en el impulso de energías limpias", apuntó Clavijo.



El presidente canario abogó también por retomar una demanda histórica de las RUP que ha avalado incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el reclamo para que el artículo 349 de los tratados europeos, que da un estatus específico a las RUP, se haga extensivo a todas las políticas a nivel europeo.



Esta provisión de los tratados recoge medidas específicas para reconocer a las RUP en materia de aduanas, comercio, agricultura y pesca, así como en el acceso a los fondos estructurales europeos, si bien Canarias y otros territorios de similares características quieren hacerlo extensivo a todas las futuras políticas de la UE.



"Es fundamental aplicar el artículo 349 del tratado desde las fases iniciales del proceso decisorio", subrayó Clavijo.



En declaraciones a la prensa antes de su discurso, Clavijo señaló que recibir la luz verde del pleno para su dictamen es "una esperanza" y debe servir para "garantizar que esa desigualdad que tenemos frente al territorio continental no perdure a lo largo del tiempo".



Recalcó la necesidad de que en la elaboración de nuevas normativas europeas se tenga en cuenta a las RUP desde el inicio del proceso legislativo, ya que "si no al final hablaremos de dos Europas, o una Europa de dos velocidades".



El dictamen se muestra crítico con que la estrategia de la Comisión no aborde temas "fundamentales" para esas áreas, como el impacto de la política de cohesión, adaptaciones concretas en materia social y de empleo y de política de transportes o el futuro de los regímenes fiscales y aduaneros específicos de las RUP.



"Tenemos un indudable potencial sin explotar. Seguiremos muy de cerca la implementación de las nuevas propuestas de la Comisión Europea para asegurar que estas se ajustan a las necesidades y expectativas de nuestras islas y territorios ultraperiféricos", concluyó el presidente canario.